En directo: UCAM Murcia-Real Madrid

Primer cuarto

El UCAM saltó de inicio con las novedades de Peter Jok y Marques Townes en su quinteto para intentar los puntos fuentes del Real Madrid en el juego exterior, sobre todo con la entrada del escolta. Sin embargo, el conjunto de Pablo Laso tomó la iniciativa en el marcador desde bien pronto con un triple de Gabri Deck y un Tavares que no encontró oposición por dentro (3-7). El equipo universitario no estuvo acertado en ataque en las primeras posesiones con un Tomás Bellas algo impreciso, y al Real Madrid le bastaba con protegerse por dentro para desconectar a los de Sito Alonso (3-10). El técnico del UCAM buscó la reacción de los suyos con un tiempo meurto y la entrada de Jordan Davis como base, pero el guion se mantuvo y Tavares siguió sacando faltas a la defensa local. Aunque el pívot madridista, por suerte, no estaba acertado desde el tiro libre. Un inverosímil triple de Cate fue la segunda canasta del partido del UCAM cuando faltaban 25 segundos para finalizar el primer cuarto. Al Real Madrid no le hacía falta un vendaval ofensivo para tener controlado el marcador, ante la escasez de recursos en ataque de su rival y la falta de acierto tras anotar tan solo seis puntos en diez minutos y así se llegó al final tras una canasta de Causeur (6-16).

Segundo cuarto

Pese a las dificultades que seguía teniendo el UCAM para obtener puntos de manera fluida, el equipo universitario se encontraba a once puntos de diferencia en el marcador a ocho minutos del descanso (8-19). Emanuel Cate era el único jugador del UCAM algo entonado para hacer daño al Real Madrid con Radovic, Rojas, Strawberry y Davis en pista. Las tres faltas de Garuba, que lo mandaron al banquillo, colocó al Real Madrid en bonus cuando quedaban algo más de seis minutos para finalizar el segundo cuarto. La vuelta de Tomás Bellas y la amenaza de mandar a su rival al tiro libre crearon problemas en el Real Madrid, lo que tenía que aprovechar el conjunto universitario si queria meterse en el partido tras una entrada de Davis (14-25). Una recuperacion de Davis y la canasta a la contra metió de lleno en el partido de nuevo al UCAM con el 20-25 en el marcador en otro cuarto ineficaz por parte de ambos equipos. Sin embargo, el equipo murciano desperdició la primera bala para igualar el resultado al encajar un 0-5 de parcial que provocó un tiempo muerto de un Sito Alonso visiblemente enfadado (20-30). El equipo universitario reaccionó y pudo recortar desde el tiro libre tras una técnica a Laprovittola, pero Jok falló y solo Webb convirtió los suyos tras una falta para colocar el 24-30 con el que finalmente se llegó al descanso.