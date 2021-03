El FC Cartagena tiene ante sí el enorme reto de batir al líder. El Mallorca ostenta la primera posición en la tabla con 57 puntos, e intentará defender ese liderato ante un conjunto cartagenerista que llega crecido tras sacar ocho puntos en los últimos cinco encuentros.

Carrión es consciente de la dificultad que entraña el rival: «Es un equipo muy dinámico, que tienen varios modelos dentro de un mismo partido, hacen daño al contragolpe, atacan bien de forma elaborada, tienen mucha fortaleza defensiva por eso pueden dejar a mucha gente arriba, pero como todos, tienen puntos débiles», señala el técnico albinegro sobre su rival mañana domingo a las seis y cuarto de la tarde.

El preparador cartagenerista asegura que son «capaces de ganar a cualquier rival» si se encuentran en buen estado de forma. Además, señala que quieren hacer «un buen partido», ante un rival que será muy complicado de batir. Del equipo bermellón elogia que es líder «por méritos propios», pero están capacitados de sacar los tres puntos ante ellos.

Después de haber jugado en viernes han tenido mucho más tiempo para preparar el partido: «Hemos tenido más días para preparar el partido y meter buenas sensaciones, tenemos el ánimo arriba y queremos hacer un buen partido en Mallorca», comentaba motivado Luis Carrión.

Ahora, tras la victoria ante el Leganés el Cartagena está fuera del descenso. Sobre esa situación habla el técnico albinegro: «Si nosotros ganamos nos da igual lo que hagan los demás, nosotros vamos con esa intención, luego ya veremos qué hacen los demás que es lo menos importante», señalaba un Luis Carrión que está convencido de que los suyos lo darán todo en Mallorca.

El conjunto cartagenero perderá a Raúl Navas y Nacho Gil, por sanción. En el caso del valenciano, serán dos partidos los que estará fuera del verde. Al preparador cartagenerista le parece desproporcionado: «Me parece excesivo. Realmente creo que no hizo nada, sí que hay que estar calmados, pero me gusta ver lo metida que está la gente en el partido». No obstante, considera que los colegiados nunca quieren llegar a estas situaciones: «Son dialogantes, ellos quieren el menor lío posible, hay que tener cuidado porque cada año cambian las normas y dentro del área hay que vigilar las manos», aseguraba Carrión.

Luis Carrión quiere ver en las bajas una oportunidad para el resto de futbolistas que esperan su momento: «Es una oportunidad para otros compañeros para hacerlo bien y estar en el equipo en un futuro cercano, no hay que pararse a pensar en las bajas, sacaremos un once competitivo y que es capaz de ganar al Mallorca».

La vuelta de Álex Gallar está en el aire, pero Carrión asegura que no quiere arriesgar a que el catalán se resienta de sus molestias. Bajas importantes en un encuentro que puede ser vital para los intereses cartageneristas.

«Rubén Castro va a seguir haciendo goles desde el sofá»

Luis García, entrenador del Mallorca, aseguró ayer que el Cartagena «es otro equipo, ha cambiado» con respecto al de la primera vuelta y advirtió que tendrán que esforzarse «al máximo» mañana en Son Moix para sumar los tres puntos en juego. «El Cartagena es ahora un rival rocoso, intenso y trabaja muy bien la presión. Tiene jugadores que no estaban y su nivel es otro. Ha puntuado ante rivales muy complicados y cuenta con un Rubén Castro que va a seguir haciendo goles hasta desde el sofá; es un genio y tiene un don para el gol», apuntó García en rueda de prensa. El entrenador madrileño anunció que repetirá la lista de convocados de la pasada jornada en Logroño, ya que los lesionados Íñigo Ruiz de Galarreta, Brian Oliván y Alexandar Sedlar, siguen sin recuperarse. Con respecto al liderato de su equipo, García espera que la renta de su equipo al frente de la tabla (4 puntos con respecto al Espanyol) «no disminuya para tener el colchón que los demás no tienen», subrayó.