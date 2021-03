El tópico del ‘partido a partido’ es una realidad en el tramo final del calendario en Segunda División B. Todavía más en el grupo de los equipos de la Región, donde todavía hay mucho en juego. Y más aún si se mira a la parte alta de la clasificación para cerrar las tres posiciones que den el billete directo a la Segunda B ‘Pro’ y a seguir peleando por el ascenso al fútbol profesional. No obstante, algunas decisiones del presente pueden marcar el futuro más inmediato. Y más aún cuando en el horizonte aparece el derbi entre el Real Murcia y el UCAM, que se disputará el próximo domingo 14 de marzo a las 17.00 horas. Los caminos entre granas y universitarios no se cruzarán todavía, ya que antes deberán medirse tanto al Córdoba como al Yeclano, respectivamente, esta jornada. Sin embargo, las cartulinas amarillas podrían provocar que tanto José Luis Rodríguez Loreto como José María Salmerón tengan que improvisar sobre la marcha sus planes.

Y es que el UCAM afrontará mañana su encuentro frente al Yeclano Deportivo (17.00 horas, La 7TV) con hasta cinco jugadores apercibidos de sanción, por lo que corren serio peligro de no poder estar disponibles para el derbi siete días más tarde. Los defensas Charlie Dean y Chacartegui, el centrocampista Tropi y los atacantes Javi Moreno e Isaac Aketxe son los futbolistas que corren peligro de no poder estar en una de las citas marcadas en rojo de la temporada. Sin lugar a dudas, todas ellas piezas muy importantes para José María Salmerón y para un UCAM Murcia que le ha costado tomarle el pulso a esta segunda vuelta del campeonato tras proclamarse campeón de invierno una vez alcanzado el ecuador del calendario.

Por lo que todos ellos, especialmente los jugadores con posiciones más retrasadas en el terreno de juego, deberán andar con pies de plomo sobre el terreno de juego y evitar rifirrafes innecesarios. Algo en lo que el Real Murcia, en cambio, parece que no termina de aprender la lección. Y es que el conjunto grana ha contado con numerosas bajas esta temporada por tarjetas y expulsiones que se podrían haber evitado. Sin ir más lejos, este domingo no podrá estar en el Nuevo Arcángel el extremo David Segura tras ver la doble amarilla por protestar una acción desde el banquillo en el duelo ante el Yeclano. Si bien el jugador aseguró tras el encuentro que él no había sido, deberá cumplir la sanción tras se desestimado días más tarde el recurso presentado por el Real Murcia.

Si los universitarios cuentan con hasta cinco apercibidos para el derbi, la lista en el Real Murcia es algo menor al aparecer con cuatro cartulinas amarillas el defensa Álvaro Moreno y el delantero Alberto Toril. El central murciano, quien esta temporada también está realizando las tareas de lateral izquierdo, podría perderse el derbi de la próxima semana si es amonestado ante el Córdoba. Mismo caso que ocurre con Alberto Toril, quien curiosamente se perdió el duelo ante los universitarios de la primera vuelta tras ser expulsado una semana antes frente al Córdoba siete días antes en el minuto noventa y con el resultado (0-1) prácticamente decidido. De hecho, en el duelo entre el Real Murcia y el UCAM, el centrocampista Youness también fue expulsado en los últimos minutos por doble amarilla.

No obstante, por contra, el Real Murcia recuperará para este domingo al lateral derecho Adán Gurdiel, exjugador del UCAM, tras cumplir su sanción de un partido al ser expulsado en la derrota frente al Linares antes de que Loreto asumiera las riendas.

El Real Murciapresenta el recurso en el Supremo

El Real Murcia presentó ayer el recurso de casación con el que intenta que el Tribunal Supremo tire para atrás la sentencia de la Audiencia Provincial que anulaba la ampliación de capital llevada a cabo en 2018 y por la que se recaudaron 1,3 millones de euros. En su escrito, el Real Murcia insiste en la defensa que ya utilizó ante el Juzgado de lo Mercantil, donde sí obtuvo la razón en primera instancia. Los granas defienden en que esa ampliación de capital, que se aprobó sin contar con García de la Vega, era necesaria para garantizar la viabilidad del club.