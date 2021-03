El Real Murcia volvió a ganar recuperó la sonrisa la jornada pasada. Y lo hizo porque volvió a ganar y salvó el primer ‘match ball’ de la temporada. Loreto, en su debut como entrenador de la entidad centenaria, llegó y besó el santo. Llevaban los granas sin ganar desde el pasado 17 de enero y, tras cosechar dos empates y otras tantas derrotas por el camino, lo logró ante el Yeclano tras más de un mes, concretamente el 21 de febrero.

Una mala racha que tuvo varios damnificados a su paso. Varios futbolistas, como Pedrosa o Tanis, se vieron afectados por la revolución de invierno que supuso la incorporación de ocho nuevos futbolistas cuando la idea inicial era firmar dos o tres retoques. De esta serie de malos resultados también salió perjudicado Adrián Hernández, que vio su cargo cesado tras una temporada y media en el banquillo grana. La necesidad de entrar en la Primera RFEF en el siguiente curso son tan urgentes para el Real Murcia que hace que todo vaya a un ritmo mayor. Esto también lo propicia el formato de esta campaña, tan visual y emocionante para el espectador como desesperante para los clubes.

La llegada de Loreto, afortunadamente para los murcianistas, ha llegado acompañado de un triunfo. Y es justamente lo que más necesita el Real Murcia en estos tiempos. Victorias que le permitan seguir, como mínimo en la tercera categoría del fútbol español y no en la cuarta. Porque recordemos que mantenerse en la categoría ya implica el descenso automático al introducirse una nueva entre la Segunda y la Segunda B tradicional.

Aunque Loreto entrara de la mejor manera posible al club, tiene en el partido ante el Córdoba un desafío pendiente que Adrián Hernández no había conseguido lograr en las catorce jornadas disputadas durante su mandato en el vestuario: ganar dos partidos consecutivos de liga. El Real Murcia no ha sido capaz de enlazar dos triunfos cuando, en ocasiones, lo tenía todo de cara para conseguirlo. Y es precisamente el hecho de no conseguirlo, lo que le ha privado de estar en una posición ventajosa de cara a los últimos tres últimas jornadas de esta primera fase. Tras ganar su primer partido al Lorca fuera de casa, se pinchó en Nueva Condomina en la posterior frente al Recreativo Granada. Tras esa derrota se volvió a ganar con una contundente victoria ante el Linares (3-0) y se volvió a desaprovechar la oportunidad de enlazar otro triunfo más al caer ante el Betis Deportivo, lo mismo que ocurrió en la segunda vuelta tras el triunfo en Granada. Se repitió la misma historia tras ganar al Yeclano en la primera vuelta. Se perdió ante el Córdoba en la jornada inmediata.

Solamente la victoria ante el UCAM Murcia no terminó con la secuencia de victoria-derrota sino con victoria-empate, ante El Ejido. No ha tenido más victorias el Real Murcia hasta la de la pasada jornada. Y siguiendo la estadística, el Murcia no saldría victorioso de ese encuentro. Pero esto solamente son cábalas y en el Nuevo Arcángel se verá si esta vez la moneda sale cara. Porque, un resultado negativo, supondría casi por seguro, empezar a pensar en la segunda fase antes de tiempo.

El canterano Agustín García renueva con el club grana

El Real Murcia y Agustín García han llegado un acuerdo para la renovación de su contrato y le blinda haciéndole una ficha de profesional. El joven futbolista de 16 años, natural de Cieza, está siendo de lo más destacado en el juvenil B, marcando doce goles en lo que va de curso. Su buen trabajo le ha servido para debutar con el juvenil de División de Honor.