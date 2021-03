José Luis Rodríguez Loreto, entrenador del Real Murcia, no podrá contar todavía con todas sus piezas disponibles de ataque para el trascendental partido del domingo frente al Córdoba (18.00 horas, Footters.com). El conjunto grana se juega buena parte de sus opciones de finalizar la primera fase de la competición entre los tres clasificados, ya que se encuentra a un punto de lo más alto de la clasificación cuando restan nueve por disputar. Y lo hará ante un rival directo como es el cuadro andaluz, que marcha en tercera posición, la última que da el billete directo a la Segunda División Pro y a pelear por el ascenso al fútbol profesional en esta fase. Sin embargo, para esta cita, Loreto todavía no podrá contar con el delantero Víctor Curto al no estar recuperado totalmente de las molestias en su tobillo.

El delantero catalán, que no se entrenó ayer con el resto del grupo, aprovechó esta semana de descanso en el calendario de la Segunda B para probar su maltrecha articulación. Pero las sensaciones no fueron del todo buenas. Por lo que Curto no estará a disposición del entrenador grana para el encuentro frente al Córdoba, aunque sí que se espera que pueda llegar a tiempo para el derbi de la siguiente jornada frente al UCAM en La Condomina. El delantero murcianista, que esta temporada ha anotado dos tantos, precisamente el segundo en el derbi de la primera vuelta ante el conjunto universitario, lleva acumula varias semanas sin poder participar en un encuentro.

Fue a finales de enero cuando durante un entrenamiento sufrió un esguince en su tobillo izquierdo de grado II. Parecía que en un principio se iba a quedar en un periodo de baja entre dos y tres semanas, sin embargo, las molestias en la articulación del delantero no han desaparecido y se ha ido retrasando cada vez más su vuelta al trabajo con el resto del grupo.

Así pues, después de vencer al Yeclano Deportivo en su debut a los mandos del banquillo tras el despido de Adrián Hernández, deberá Loreto afrontar otro partido importantísimo en el devenir más próximo del conjunto grana esta temporada. El Real Murcia se medirá este domingo al Córdoba en el Nuevo Arcángel, y después deberá visitar al UCAM para más tarde finalizar la primera fase del campeonato frente a El Ejido 2012. Tres partidos fundamentales en el que debe conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, o nueve de los nueve que están en juego, si quiere pelear por las cotas más altas esta temporada tras el esfuerzo realizado durante el pasado mercado invernal.

Con Víctor Curto descartado, el entrenador andaluz contará con los delanteros Alberto Toril, Adrián Fuentes y Marcos Mendes para su duelo frente al Córdoba. Loreto ha podido aprovechar esta semana de pausa en el calendario para conocer todavía más a su plantilla y seguir tomando notas en el amistoso que disputó frente a La Nucía. Por lo que el técnico del Real Murcia podría variar algo sus planes respecto a lo visto en su debut. Para este choque recuperará al lateral Adán Gurdiel tras cumplir su sanción.

El derbi se disputará el domingo 14 de marzo a las 17 horas

El UCAM Murcia-Real Murcia de la decimoséptima jornada de liga en el subgrupo B del grupo IV de Segunda División B ya tiene horario. Se disputará el próximo domingo 14 de marzo a las cinco de la tarde en el estadio de los universitarios y podrá acoger hasta tres mil espectadores. El precio de las entradas las dará a conocer el club local en los próximos días. El choque también será ofrecido por televisión a través de La 7TV. El choque pondrá en juego tres puntos trascendentales a falta de solo cuatro jornadas para la conclusión de la primera fase de la categoría de bronce.