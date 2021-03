Los ochenta fue la década de las libertades en España, pero con el inicio del siglo XXI llegó otra muy demandada, la liberación de la mujer, una nueva era para decenas de miles cuya vida transcurría en esos momentos entre el trabajo, las tareas domésticas, la familia y los hijos. No había casi espacio para sí mismas, solo para los demás. Pero el deporte entró de lleno en la vida de las mujeres. Se acabaron las excusas para no calzarse unas zapatillas y salir a correr. Fue la nueva liberación de la mujer.

La Carrera de la Mujer Virtual, que organiza La Opinión, llegó hace seis años para quedarse y dar respuesta a esas inquietudes. «¿Por qué corres?» les preguntaban una y otra vez a esas ‘atrevidas’ que lo hacían. Cuatro participantes este fin de semana en la prueba de este diario que cuenta con la colaboración de la concejalía de Derechos Sociales y Familia, de la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) y de Corre por Murcia, dan respuesta a esa pregunta.

Ana Sansano es funcionaria de la concejalía de Turismo del ayuntamiento de Murcia. «La mujer se quedaba antes de entrar en casa en el coche unos minutos para encontrar paz. También buscaba en la ducha ese momento para ella, donde relajarse después de estar todo el día haciendo cosas para los demás con los niños. Pero con la llegada del footing nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo por nosotras mismas, que nos hacía sentir bien física y mentalmente. Y eso es genial. Al principio cuesta calzarse las zapatillas y salir a correr, pero cuando llevas diez o veinte días ya sabes por qué lo estás haciendo. Es tan genial que los días que no puedes hacerlo tienes mono. Cuando sales a correr solo sientes el asfalto, las zapatillas y tú misma. Es el momento de hacer cosas por una misma, por ti», dice una ilicitana de 42 años residente en Churra.

Para Candi Andrada, Educadora Social que trabaja como Auxiliar Sanitario en el Centro Ocupacional de Canteras, «es una manera de desconectar de todo, del trabajo, de la casa, de los hijos y de todo. Conseguimos energía para afrontar todo lo que nos viene diariamente porque al final terminas relajándote. Para mí es fundamental. Es cierto que hay veces que la pereza te puede, como este lunes, que hacía frío, pero siempre me digo a mí misma que la pereza no puede ganar y salgo a correr, esté lloviendo o haciendo viento. Es un esfuerzo gratificante incluso después de los turnos que tengo algunas veces en mi trabajo de catorce horas. Hasta en esos momentos me he puesto las zapatillas y las mallas y he salido a correr», afirma esta cartagenera afincada en Fuente Álamo, madre de tres hijos.

Mar Gómez Nicolás es un ejemplo de superación. Reside en Murcia, trabaja en CaixaBank, es madre, hace maratones y el pasado domingo fue la participante más veterana en el Campeonato de España de cross con 47 años. «Ante la pregunta por qué corro, primero sonrío, pero se me vienen rápidamente infinitas razones... Corro por vicio, por necesidad, por costumbre, porque se ha convertido en mi filosofía de vida. Corro para resetear, para ordenarme las ideas, para oxigenar, para sentirme viva. Corro por placer, pero también para sufrir y poner al límite mi cuerpo, mi capacidad y mi mente. Corro para ser mejor cada día, para encontrar la mejor carrera, la mía», dice una atleta que pertenece al club Hogar Puerto Lumbreras.

Cecilia Bonet tiene 45 años. Pertenece a la AD Llano de Brujas. Hacer senderismo y correr son sus pasiones. Es Responsable Comercial de CEAC y también se ha atrevido a organizar algunos eventos, además de colaborar intensamente en la Zancada de Llano de Brujas todos los años. Para ella es muy sencillo responder a esa pregunta: «Principalmente corro porque es el mejor ejercicio de conexión y limpieza del cuerpo y la mente que he experimentado. Me ayuda mucho a pensar y me conecta con mi parte más creativa», sentencia.

Las inscripciones siguen abiertas al precio de 3 euros

Las inscripciones para la sexta edición de la Carrera de la Mujer Virtual se pueden formalizar a través de la web de www.laopiniondemurcia.es y famu.es. El precio es de 3 euros y se la camiseta se puede recoger en la sede de este diario, en la Plaza La Opinión, 1, todos los días de diez de la mañana a las ocho de la tarde, y el sábado de diez a seis. Estrella de Levante, El Corte Inglés, Fiat Huertas Center, ElPozo y el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia son los patrocinadores de esta iniciativa en la que todas las participantes entrarán en el concurso de un televisor difundiendo sus fotografías en las redes sociales con el hashtag #CARRERAMUJERMURCIA.