Fue uno de los temas de continuo debate durante el último mercado de fichajes. El periodo de invierno, en el que el FC Cartagena realizó numerosos movimientos de entrada y salida con el fin de reajustar la plantilla para mejorar la primera vuelta realizada y lograr el objetivo de la salvación a final de temporada, estuvo marcado por algo más que por el tema estrictamente deportivo.

Fueron varias personas desde otras ciudades las que alzaron la voz para poner en duda si los movimientos que estaba realizando el club albinegro estaban dentro de las capacidades económicas de un equipo recién ascendido a la categoría de plata. El punto al que estaban señalando directamente era el límite salarial. A día de hoy y con los datos en la mano, las acusaciones que se vertieron en su momento quedan totalmente desacreditadas. LaLiga hacía público en las últimas horas el límite salarial de cada uno de los 42 equipos que se encuentran entre Primera y Segunda División. El Cartagena, vuelve a dar la cara y reafirma su rendimiento durante el mercado.

Tendríamos que remontarnos al pasado 2 de febrero para ver la última vez que desde el club se habló de forma pública sobre este asunto. Fue en la rueda de prensa que las tres cabezas visibles del proyecto dieron justo cuando terminó el mercado de fichajes con la intención de valorar un agitado enero.

En dicha comparecencia el tema central fue el de las salidas y entradas que en forma de fichaje se habían llevado a cabo. Sin embargo, fue inevitable que se pusiera sobre la mesa el asunto del límite salarial. Fue la directora general, Rebeca García, quien llevó la voz cantante para informar sobre este apartado: «El limite salarial ha tenido un incremento de un 9,6%. Según nuestros cálculos, teníamos 5,2 en verano y ahora estamos en 5,7. Lo hemos conseguido utilizando todos los recursos disponibles. De todos modos, todo lo referente al límite salarial es publicado por LaLiga».

Y en efecto, poco o nada desencaminados iban los cálculos expuestos por la directora general en ese momento. Porque en los datos presentados por LaLiga las cifras cuadran a la perfección con las que se expusieron un mes atrás desde el club. Unas cifras que sitúan al Cartagena como el tercer club que más ha logrado que crezca su límite salarial. Solo por detrás de Las Palmas (3,9 millones) y de Alcorcón (0,8).

Destacadas fueron también en ese momento las palabras del mánager general deportivo defendiendo la integridad del club: «Me sorprende que se mire tanto el límite salarial del Cartagena. No sé por qué hay tantas dudas. No sé si es que yo tengo cara de sinvergüenza o el presidente la tiene de golfo. Estamos en una competición donde LaLiga no te deja inscribir a un futbolista si no estás capacitado. Quiero que la gente se quede tranquila», comentaba.

Los números del Cartagena en el límite salarial reflejan la capacidad y el trabajo realizado durante los últimos meses desde las oficinas del Cartagonova. Las variaciones producidas se corresponden con el impacto de la venta de jugadores y con los ingresos comerciales producidos. En materia de movimientos de futbolistas, el Cartagena vivió un mercado absolutamente convulso. Chichizola, Antoñito, Raúl Navas, Datkovic, Aburjania, Azeez, De Blasis y Cristian López llegaron para reforzar la plantilla, mientras que Bulka, Rhyner, Álex Martín, Sergio Lozano, Cordero, Aguza, William, Simón Moreno y Harper abandonaron el club.

A pesar de que equipos de la zona baja son los que mayor incremento han conseguido tener en este aspecto, los clubes con mayor capacidad de gasto autorizado en plantilla deportiva siguen siendo los mismos que al inicio de la campaña: el Espanyol (44,7 millones), el Almería (27,3), el Leganés (26,4) y el Mallorca (18,6). Entre los que más han incrementado aparecen otros dos recién ascendidos por detrás del Cartagena como son Castellón y Logroñés, ambos con 0,2 millones más.

En conjunto, los clubes de la categoría de plata del fútbol español pueden gastar 237,2 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que al inicio de temporada (237,5). Sin embargo, el impacto del coronavirus se ha dejado notar, ya que es un 30% menos que en la campaña 2019/2020. Entre todos los clubes de LaLiga Smartbank, hay un exceso de gasto en plantilla de 16 millones de euros respecto al límite actual, muy por debajo de los 468 millones de exceso que tienen los clubes de LaLiga Santander.

Raúl Navas: "Ante el Leganés recuperamos sensaciones y le dimos la vuelta a la situación"

En una de las semanas más plácidas de los últimos meses para el Cartagena, aún se saborea la victoria cosechada el pasado viernes frente al Leganés. Era quizá uno de los encuentros en los que menos papeletas había para sacar los tres puntos y los albinegros lo lograron: «En Segunda puedes pelear todos los partidos. El Leganés es uno de los rivales más duros de la categoría y conseguimos ganarles. Estaban arriba y con cinco victorias seguidas. Hicimos un buen papel y lo que teníamos que hacer para llevarnos los tres puntos», comenta Raúl Navas.

En dicho encuentro, el conjunto de Luis Carrión recuperó buenas sensaciones y dejó ver su mejor cara desde la llegada del técnico catalán al banquillo: «Las sensaciones desde el principio fueron buenas aunque ellos empezaron dominando. El equipo corrió, luchó y peleó. Lo importante fue el resultado, pero las sensaciones del equipo después de la derrota en Las Palmas fueron muy buenas. Teníamos ganas de conseguir la victoria y darle la vuelta a la situación después de lo que había pasado la semana anterior. Se hizo con creces», afirmaba.

El zaguero vio la expulsión en los minutos finales del encuentro por una dura entrada. Por lo tanto, se perderá el partido de este fin de semana ante el líder de la categoría: «Va a ser un partido muy complicado. El Mallorca va a querer seguir estando en lo más alto de la tabla y nosotros vamos a intentar que no sea así», sentenciaba Raúl Navas.