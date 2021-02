Luis Carrión ha cumplido su sexto partido al frente del FC Cartagena. Lo ha hecho de la mejor manera posible, venciendo ante un Leganés que venía en racha después de haber cosechado cinco victorias de manera consecutiva. El cuadro pepinero se ha afianzado en los puestos de play-off con esa buena dinámica, y a pesar de la diferencia de puntos, el Cartagena mereció llevarse el partido. Los albinegros han firmado muy buenos partidos ante equipos de puestos de promoción, como Sporting, Rayo Vallecano o el propio Leganés.

Frente al conjunto de Asier Garitano vimos a un Cartagena que comenzó el partido algo dubitativo, pero fue creciendo. El dominio territorial fue del Leganés en la primera mitad y parte de las ocasiones, que no crearon demasiado peligro para Chichizola. El conjunto albinegro pudo haberse ido con ventaja al descanso, pero Rubén Castro erró en el lanzamiento desde los once metros.

En la segunda parte vimos a un Cartagena mucho más seguro y dinámico en zona ofensiva, intentando amedrentar a Cuéllar. No tardó demasiado en llegar el premio del gol: Aburjania iba a dirigir un gran disparo desde fuera del área que el Pichu Cuéllar no pudo detener y el rechace lo cazó Rubén Castro. No perdonó el tiburón canario y su gol fue suficiente para que los de Carrión se llevasen los tres puntos.

El cuadro cartagenero no fue superior en cuanto a números, pero sí en las sensaciones. Tres tiros a puerta en esta segunda mitad que bien pudo servir para ampliar su ventaja, pero finalmente tocó sufrir. El Leganés puso contra las cuerdas al Cartagena en el descuento con varios lanzamientos desde la esquina, pero los albinegros achicaron bien los balones. Los de Carrión salen del descenso con esa victoria ante un rival de altura como el Leganés, haciendo ver que en Segunda pesa mucho la efectividad de cara a portería.

Ante el Rayo Vallecano, actual sexto clasificado con 41 puntos, también vimos a un Cartagena diferente. Carrión comenzó a implementar su firma. Al igual que ante el Leganés, el conjunto departamental no comenzó demasiado bien el partido, algo inseguro en la parcela defensiva. Pozo supo romper la zaga albinegra para hacer el primer gol del partido a los diez minutos. Rubén Castro tuvo la oportunidad de hacer el empate desde el punto de penalti y no falló.

El Cartagena se mostró superior por momentos e incluso llegó a ponerse por delante en el marcador gracias a otro gol del que nunca falla: Rubén Castro. Sin embargo, el Cartagena no supo mantener la ventaja y le pudieron los nervios. Qasmi empató apenas un minuto después. Los de Carrión cosecharon un buen punto dejando la sensación de haber hecho un partido prácticamente perfecto, excepto fallos puntuales.

Caso similar es el partido ante el Sporting. Los de David Gallego ocupan la 5ª posición con 46 puntos, siendo uno de los aspirantes más firmes al ascenso. El Cartagena fue capaz de sacar un valioso punto de un campo donde aún no ha conseguido ganar nadie esta temporada.

Los de Luis Carrión han conseguido sacar cinco puntos ante tres rivales muy poderosos y que están en la pomada de la zona alta. Buen punto de partida para un Cartagena que necesita coger moral para conseguir la salvación.

Luis Carrión, pendiente del lesionado Gallar

Nacho Gil y Raúl Navas, expulsados el viernes frente al Leganés, causarán baja ante el Real Mallorca, en el que el técnico, Luis Carrión, confía en recuperar al lesionado Álex Gallar. Gallar, quien se ha perdido los tres últimos partidos por culpa de la rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió ante el Real Oviedo, podría estar disponible para el domingo.