Isaiah Taylor, base estadounidense de 26 años que ha llegado al UCAM Murcia Club Baloncesto y a la Liga Endesa procedente del Maccabi Rishon LeZion israelí con un contrato hasta el final de temporada, ha señalado que llega para aportar todo su "talento y energía con el fin de ayudar al equipo en la mejor liga de Europa". El norteamericano no ha escondido en su presentación la ilusión que tiene por competir en España. "Es la mejor liga de Europa y estaba deseando venir a ella y, por eso, cuando surgió la oportunidad no me lo pensé". "Aquí espero aportar todo mi talento y energía para ayudar al UCAM CB y a mi llegada he encontrado a otros jugadores que también ponen mucha energía y a un entrenador como Sito Alonso que es el técnico perfecto para mí, pues habla mucho contigo pero te deja jugar libre", ha seguido diciendo.

Aunque su posición natural es la de base también se desenvuelve en la de escolta y a ello ha hecho alusión. "Durante toda mi carrera he jugado de base, pero me siento cómodo en ambas posiciones. Puedo anotar y también pasar y creo que aquí voy a poder hacer un buen trabajo dentro de un grupo muy profesional en el que espero mostrar todo lo que soy capaz de hacer". Taylor, quien viene de promediar 17 puntos, 3,1 rebotes, 4,4 asistencias y 17,8 de valoración por partido en Israel, pasó por Houston Rockets y a Atlanta Hawks de la NBA, disputando un total de 70 encuentros en la mejor competición del mundo. "El sueño de toda una vida es jugar en la NBA y tuve la oportunidad de hacerlo y de vivir momentos maravillosos, aunque ahora estoy centrado en jugar con el UCAM CB en la Liga Endesa, pues es una gran oportunidad para mí y estoy aquí para darlo todo", ha manifestado.

Se prevé que pueda debutar con el UCAM CB el sábado, día en el que los universitarios visitarán la cancha del Baxi Manresa. "Acabo de llegar, pero espero dar ya mi 100% el sábado en un partido en el que iremos a por la victoria para estar enganchados a la pelea por disputar las eliminatorias por el título", ha comentado. El base californiano ha estado acompañado en su presentación, que ha coincidido con la de Iberia Vitae como patrocinador del club un año más, por el director general de la entidad universitaria, Alejandro Gómez, quien ha dicho del nuevo fichaje grana que es "un jugador que puede hacerlo muy bien a campo abierto y que nos hará mejorar defensivamente". "Además, tiene capacidad para pasar el balón y jugar el bloqueo y continuación y se puede adaptar muy bien a nuestro juego", ha añadido.

Según Alejandro Gómez, "las cinco derrotas seguidas que han encajado les ha enseñado que tienen "carencias" y por eso han recurrido "al mercado para refrescar y mejorar la plantilla", además de que la lesión de Conner Frankamp, que los dejó "fastidiados", "aceleró los plazos". En todo caso, ha mostrado su deseo de que "tanto Conner como David DiLeo, quien se lesionó antes, vuelvan al equipo antes de que acabe esta temporada". También se ha referido al base internacional brasileño Rafa Luz, quien ha dejado la plantilla al no entrar en los planes de Sito Alonso. "No se ha adaptado como esperábamos en este año y medio que ha estado en Murcia y no ha dado el nivel que él tiene", ha indicado el director general del club universitario.