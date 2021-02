Apenas seis meses después, la intención del actual presidente del Lorca Deportiva, el argentino Hugo Issa, solo se ha quedado en una declaración de intenciones. Su proyecto inicial se ha desvanecido. Cuando el pasado 25 de julio, el Lorca Deportiva logró el ascenso a Segunda B, el objetivo del presidente lorquinista no era otro que meter a su equipo en la lucha por ester en la futura Liga Pro. Unos meses después, el Lorca Deportiva es el último clasificado, con seis puntos, merced a seis igualadas, y no ha ganado ni un solo partido. A falta de cuatro partidos, ya sabe que va a competir en la segunda fase por no descender a Tercera División. Todo ellos, tras haber revolucionado el mercado de invierno con once fichajes, además del cambio de entrenador.

El Lorca Deportiva es el peor de los 102 equipos que conforman la Segunda B. El único que no ha ganado un partido. Por encima están, Leioa, Haro, Valencia B, Marino y Villarrobledo, que solo han ganado un encuentro.

Los lorquinos, con seis puntos, son los que menos han sumado de toda España en la citada categoría. Es el cuarto equipo más goleado, con 24 tantos, tras el Marino y el Covadonga, que han encajado 29, y el Hospitalet, 31.

El técnico Juanjo Asensio ha mejorado la intensidad y competitividad del equipo lorquino, pero no ha dado para más. Ahora el objetivo es sumar el mayor número de puntos posibles para afrontar la segunda fase con alguna garantia de permanencia.