Los fichajes de invierno han dado un salto de calidad diferencial a la plantilla, es indiscutible. Se ha empezado a notar la mano de Luis Carrión en estas primeras jornadas que lleva al mando del FC Cartagena, dotando al conjunto albinegro de un estilo propio y del convencimiento que antes necesitaba para hacer frente a los partidos. No obstante, el técnico no está haciendo demasiadas rotaciones en el once.

En los últimos encuentros hemos podido observar que Luis Carrión no ha querido cambiar demasiado la fórmula de sus onces iniciales, tirando de las nuevas incorporaciones que ha hecho la disciplina cartagenera que sin duda han dado un plus de calidad al plantel.

El FC Cartagena se ha enfrentado a Real Oviedo, Rayo Vallecano y Las Palmas en las últimas tres jornadas. Luis Carrión ha mantenido fijas a nueve piezas del once inicial: Chichizola, Datkovic, Raúl Navas, De la Bella, Antoñito, Aburjania, Carrasquilla, De Blasis y Rubén Castro. Las circunstancias le han obligado a hacer tan solo dos variaciones en los dos últimos partidos debido a la lesión de Álex Gallar y el partido de sanción que tenía que cumplir Elady.

Carrión está apostando por mantener el bloque atrás con los mismos cuatro futbolistas, además de Chichizola: Antoñito, Datkovic, Raúl Navas y De la Bella. El lateral izquierdo es el único que se mantiene de la defensa que venía siendo habitual hasta ahora. Además, el catalán probablemente sea baja para los próximos partidos después de que tuviera que ser sustituido ante Las Palmas. Andújar y Carlos David han quedado relegados al banquillo ante el buen estado de forma de Navas y Datkovic.

En el centro del campo parece que Clavería y José Ángel también van a tener un papel testimonial. El madrileño era uno de los titulares indiscutibles para Borja Jiménez, y en total ha jugado 16 partidos como titular. El último de ellos ante el Mirandés, con Carrión ya en el banquillo. José Ángel se ha postulado como ese ‘primer cambio’ que siempre ha hecho el técnico albinegro en los últimos partidos. Aburjania y Azeez se han hecho el hueco en el centro del campo por el momento.

Arriba la situación es mucho más complicada para los menos habituales. Elady, Rubén Castro y Álex Gallar están siendo el tridente por excelencia en la línea atacante, y tan solo hay sitio para uno más en esa línea de ataque. Cayarga y Nacho Gil no están encontrando tampoco su sitio como titulares, aunque sí han acumulado minutos como suplentes. El asturiano marcó en el encuentro ante el Real Oviedo.

Variación progresiva

La situación del once inicial ha ido cambiando en este tiempo. El primer once de Carrión frente al Mirandés fue continuista con la línea que habían seguido hasta entonces Borja Jiménez y Pepe Aguilar, sus predecesores en el banquillo. El mercado aún estaba abierto, quedaban dos semanas para su conclusión y aún aguardaban las nuevas incorporaciones. De las nuevas caras que había incorporado el Cartagena hasta ese momento tan solo incluyó a Datkovic como uno de los que partirían de inicio. Chichizola, De Blasis o Antoñito tuvieron que esperar su oportunidad.

En lo deportivo, el debut de Carrión no fue el soñado por cualquier entrenador: Cristo González y Jirka amargaron el partido inaugural de Luis Carrión al frente del FC Cartagena. Derrota por 2-0, pero con la sensación de que los albinegros podían dar mucho más de sí.

En la siguiente jornada, Carrión comenzó a sorprender en la confección de su once: Chichizola entraba dejando a Marc Martínez relegado al banquillo. El meta catalán es a día de hoy uno de los tres jugadores con más minutos jugados de toda la plantilla, con más de 1700 minutos disputados con la elástica albinegra. Bulka fue el primero que intentó competirle el puesto, pero el polaco no dio la talla. Chichizola, con mucha más experiencia, es probable que acabe siendo el recambio de garantías de Marc Martínez.

Tras ese mazazo frente al Mirandés, tocaba viajar hasta Gijón para medirse al Sporting. El mercado estaba dando sus últimos coletazos y Carrión tenía ya a prácticamente todas las piezas de su puzzle montadas. Confirmó la titularidad de Chichizola y Datkovic, y además dio entrada al experimentado Raúl Navas como compañero de zaga. Además, también entró De Blasis en ese once.

Hasta ahora, uno de los mejores partidos que ha firmado el Cartagena con Carrión al frente. No obstante, ahora el técnico deberá hacer una buena gestión de los recursos que tiene disponibles para no sobrecargar a los que están teniendo más minutos y tener enchufados a los menos habituales. La salvación albinegra depende de ello.