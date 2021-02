No entraba en los planes. O al menos no de la forma en que se produjo. El FC Cartagena se llevó el pasado sábado un nuevo golpe y un nuevo varapalo en el estadio de Gran Canaria. Lo malo, la derrota y haber dejado escapar la oportunidad de salir de un descenso que se podría haber dejado atrás gracias a la derrota del Sabadell. Lo peor, la sensación que dejó un equipo que por momentos –por no decir que durante todo el encuentro- recordó al peor Cartagena de toda la temporada que terminó provocando la destitución de Borja Jiménez al frente del banquillo.

Quien ha cogido las riendas para esta segunda vuelta, Luis Carrión, parecía haber reconducido la situación de un equipo que volvía a ilusionarse con la salvación gracias a los tres encuentros encadenados en los que las sensaciones y los resultados daban lugar a la esperanza. Sporting de Gijón, Real Oviedo y Rayo Vallecano fueron encuentros en los que parecía haberse olvidado la peor imagen albinegra. El sábado, sobre el césped del estadio canario, se volvió a ver.

«Ha sido un partido malo, para analizar y para verlo. Se ha visto desde el primer momento que no estábamos bien, que no llegábamos a balones divididos. En la toma de decisión de la alineación está el primer error, que es mío». Ese era el análisis que hacía el técnico catalán justo al acabar el encuentro en su paso por sala de prensa. Más que consciente de que se había visto al peor Cartagena desde que se puso al frente de la plantilla, quiso quitar algo de responsabilidad a los futbolistas reconociendo errores propios en el planteamiento. Uno de ellos, por ejemplo, la posición de Ramón Azeez, que en los dos partidos que ha disputado, ha estado detrás del punta e igual de perdido.

Son muchos los aspectos que tiene que mejorar el entrenador albinegro para no desviarse del camino que había tomado en las últimas semanas. Ni siquiera sería suficiente para taparlo tener disponibles a Gallar y Elady, dos de sus hombres más importantes en el ataque y que no pudieron estar en el encuentro: «Da igual quién juegue. Si estamos así de mal, podemos tener un jugador de altísimo nivel, que tampoco nos va a solucionar nada», comentaba dejando claro que el problema es mucho más profundo.

La realidad, a día de hoy, es que el Cartagena ha sumado solo un tercio de los puntos disputados en los últimos cinco encuentros. Podres números de Carrión desde su llegada que podrían haber sido muy distintos de haber sacado un resultado positivo en Las Palmas.

Refuerzos ‘a medias’

Llama especialmente la atención la poca eficacia que están teniendo algunos de los recién incorporados si tenemos en cuenta que desde que llegaron han pasado a ocupar la titularidad y acumular gran parte de los minutos disputados. A excepción de los jugadores de atrás (Chichizola, Raúl Navas y Datkovic) que están siendo más protagonistas, no está siendo ni mucho menos brillante la actuación del resto.

Antoñito regresó a Cartagena con la intención de recordar su gran etapa en la ciudad albinegra y aportar su posterior experiencia en la élite del fútbol profesional. Su incorporación para el lateral derecho suponía un retoque más en una zaga que había estado especialmente castigada. Sin embargo, su rendimiento no está siendo el esperado hasta el momento, a pesar de haber cuajado un buen encuentro el día del Real Oviedo. Posteriormente, se ha ido desinflando a la par que lo hacía el equipo.

Pero de medio campo hacia delante están posiblemente los casos más llamativos. El centrocampista Aburjania se ha hecho con un hueco en el once de Luis Carrión y está compartiendo la medular junto a Carrasquilla. Sin embargo, el georgiano está pasando muy desapercibido en sus actuaciones, siendo incapaz –por el momento- de mejorar la pareja que el panameño había formado con un José Ángel Jurado que parece haber quedado relegado a un segundo plano. Tampoco está mostrando su mejor versión el atacante Pablo De Blasis, aunque en este caso más que por ‘incomparecencia’ está siendo por imprecisión. Y es que el ex del Eibar lo está intentando constantemente a lo largo de los noventa minutos, pero sin el acierto necesario.

Diferente es la situación del centrocampista Ramón Azeez. El ex del Granada llegó el último día del mercado con el objetivo de reforzar el centro del campo albinegro. De momento, no ha podido demostrar si podría funcionar, ya que siempre que ha saltado al terreno de juego lo ha hecho detrás del delantero, posición en la que teóricamente pierde facultades. Más inexistente está por el momento el delantero Cristian López. No gozando de excesivos minutos, apenas ha podido aportar en ataque. Además, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, no ha sabido aprovecharlo. En Las Palmas tuvo cuarenta y cinco minutos en los que apenas tocó bola lejos del área. Menos aún dentro de ella para crear peligro en un partido en el que el Cartagena acabó cayendo.

A un punto de la zona tranquila antes de recibir el viernes al Leganés

Con la derrota del Sabadell ante el Espanyol, el FC Cartagena cerró la jornada a un punto de la zona tranquila de la Liga Smartbank tras su derrota frente a Las Palmas el pasado sábado. El conjunto albinegro debe recuperar las sensaciones de las semanas más recientes si quiere volver a ofrecer argumentos que inviten a la permanencia de la categoría al término del curso, y para ello tendrá enfrente a uno de los rivales más en forma en este tramo del curso.

Y es que el viernes, a las 21.00 horas (Movistar +), recibe la visita del Leganés en el Cartagonova. El conjunto pepinero ha encadenado cinco victorias consecutivas en las últimas semanas en su escalada hacia los puestos que dan acceso directo a la Primera División. El Leganés se impuso por 1-0 al Tenerife con gol de Javi Hernández y, al hacerlo, encadenó cinco triunfos ligueros consecutivos en una misma campaña para superar el récord que anteriormente tenía la entidad en el fútbol profesional. La racha ha coincidido con la vuelta al banquillo de Asier Garitano tras la salida de José Luis Martí. Desde entonces el cuadro blanquiazul solo sabe ganar al superar de manera sucesiva al Lugo, el Girona, el Albacete, el Almería y ahora el Tenerife. Hasta la fecha el registro a superar en lo que se refiere a las estancias de los leganenses en la división de plata y la máxima categoría era de cuatro victorias en línea.