El UCAM despierta del letargo

El UCAM ganó al Lorca Deportiva (1-2) algo que no hacía desde el nueve de enero. Los tres goles del partido fueron de cabeza. Todos los remates entre los tres palos acabaron en gol. Los porteros no tuvieron que esforzarse en ningún momento. Los dos tantos de Jordi Sánchez salvaron a Jose María Salmerón, quien volvió a plantear un partido para no perder. Fue superado por su colega en el otro banquillo Juanjo Asensio pero se llevó los tres puntos cuando por méritos, el empate, quizá hubiera sido lo justo.

Con este resultado, el Lorca Deportiva ya sabe que de forma matemática luchará por no descender en la segunda fase. Ahora solo tiene que pensar en sumar el mayor número de puntos en los cuatro partidos que le restan con la intención de llegar de la mejor manera.

El Lorca Deportiva salió mucho mejor que el UCAM. Los universitarios, muy previsibles, no lograban tener el balón y en defensa daban todo tipo de facilidades. El planteamiento de Salmerón, muy conservador, cuyo principal objetivo era no encajar y esperar a que sonara la flauta. En la parcela ancha, Gondra y Britos siempre ganaban la partida a Tropi y Jannick. El técnico almeriense colocó una defensa de tres con Charli Dean, Josete y Charcartegui, con Johan con libertad para subir por la derecha cuando su equipo tenia el balón. Tropi no se enteraba, era uno menos, y Jannick tenia que correr por él y por su compañero. Alberto Fernández y Liberto jugaban cerca de la pintura en los costados con Pablo Espina en el enganche y Jordi Sánchez como hombre mas adelantado.

Por su parte, Juanjo Asensio repitió el mismo once que empató ante el Real Murcia. Volvió a utilizar a David Ardil como lateral zurdo pese a que es central. Y eso que en el banquillo tenia a Coyette y Sergio Rodríguez, cuya demarcación natural es esa.

Ninguno de los contendientes tenia el control del partido y las llegadas a las áreas eran frecuentes. En el minuto seis, los locales protestaron un penalti. Charlie Dean tocó el balón con la manos dentro del área pero el colegiado entendió que esa acción fue involuntaria. A los diez minutos, el UCAM perdonó un gol cantado impropio de un equipo que aspira al ascenso. Contragolpe de los visitantes, internada de Liberto por la izquierda, pone un balón de oro a Jordi Sánchez, pero este, sin que nadie le molestara, disparó fuera. En el minuto veintiuno el colegiado a instancias de su linier, anuló un gol al Lorca Deportiva. Centro desde la izquierda de Mustafá y Diego Peláez, en el segundo palo marcó.

Otra ocasión muy clara ocurrió en el minuto treinta y seis pero los visitantes volvieron a fallar de forma increíble. Alberto Fernández fue mas listo y mas rápido que Carlos Molina y Ardil, picó el balón pero se marchó fuera. En los locales, las incursiones de Mustafá eran de lo mas destacado pero siempre morían en el área. Demasiado inocentes los atacantes lorquinistas.

A medida que pasaban los minutos,el UCAM se encontró mas cómodo pese a que estaba siendo superado en todas las líneas por el Lorca. En el minuto cuarenta y uno, el UCAM se adelantó en el marcador. Sin quitar méritos a la acción, los locales dieron todo tipo de facilidades.

Johan centró desde la derecha sin oposición y Jordi Sánchez, marcando los tiempos del salto, cabeceó picado al poste izquierdo de Carlos Molina. Un buen gol. Con ese resultado se llegó al descanso donde quizá el empate hubiera sido lo mas justo.

Se repitió la historia en el inicio del segundo tiempo. El Lorca Deportiva empujando y el UCAM muy inseguro atrás.

A los cuatro minutos, el Lorca pudo empatar. Mustafá metió un balón entre los defensas visitantes que no se entendieron pero Carrasco, lento donde los haya, simuló un posible penalti que no existió en vez de intentar encarar a Biel Ribas.

La racanería de Salmerón cuyo planteamiento de su equipo fue de dar un paso atrás junto al ímpetu del Lorca Deportiva que salió a morir llegó el empate. A los diez minutos, buena jugada por la derecha de los de casa, Cellou sacó un buen centro desde la derecha, los centrales del UCAM volvieron a ser unos amigos,y Mustafá ajustició a su ex equipo de cabeza logrando el empate que no servía a ninguno pero que daba emoción al partido.

El partido se abrió y ambos equipos buscaron el triunfo. En el minuto sesenta y dos, Johan sacó un centro raso y casi se convierte en gol en propia meta. Dos minutos después, los locales tuvieron dos grandes oportunidades en la misma acción, pero los remates a placer de Mustafá y Cellou fueron repelidos por los defensas. Ese perdón de los lorquinos lo pagaron caro. Tres minutos después, el UCAM marcó el segundo, también de cabeza. Córner que botó Javi Moreno y otra vez, Jordi Sánchez, cabeceó sin que el meta local pudiera hacer nada.

En los últimos diez minutos, se le complicó la cosa al técnico local Juanjo Asensio ya que se vio obligado a cambiar a dos defensas, ambos lesionados; Garrido y Emilio Iglesias. El partido entró en la recta final con las espadas en todo lo alto. El Lorca apretando pero con mas corazón que cabeza, mientras que el UCAM, intentó tener el balón encerrado atrás, esperando el final.

Juanjo Asensio: "Vamos a dejarnos la vida para no descender"

El Lorca Deportiva y el UCAM Murcia brindaron un partido vibrante y de idas y venidas. Y como resultado de ello, salió un encuentro con emoción y sobre todo, mucha tensión. La tensión lógica por la situación en la que llegaban los dos equipos. La tensión de saber que una derrota podría suponer un descuelgue inesperado por parte del UCAM o quedarse matemáticamente sin opciones en el caso del Lorca. Acabó pasando lo segundo y según José María Salmerón «de forma justa». Empezó el almeriense su rueda de prensa postpartido diciendo que «lo importante eran los tres puntos» aunque no negó que fueron mejores que el rival. «El Lorca ha tenido sus opciones en algunos despistes nuestros en defensa pero hemos reaccionado bien y nos llevamos los tres puntos de una manera justa ya que la mayoría de las acciones de peligro han estado de nuestro lado.», afirmaba el técnico almeriense.

Sale el UCAM de una dinámica que arrastraba muy negativa con la victoria ante los lorquinos. «Los jugadores se han vaciado pero es cierto que en algunos momentos nos hemos precipitado por la situación en la que habíamos llegado a este partido. Estos tres puntos nos van a dar tranquilidad y preparar de otra manera los próximos partidos», expresaba.

Por su parte, el entrenador del Lorca Deportiva Juanjo Asensio se mostró muy molesto con el resultado que les arrastraba directamente a disputar el play out de descenso a la Tercera División. «Un partido más, el fútbol ha sido injusto con nuestro trabajo. Hemos hecho todo para ganar pero no hemos estado acertados en la marca a un buen rematador como es Jordi Sánchez, que nos ha hecho los dos goles», se lamentaba el aguileño. «Antes del partido los favoritos eran ellos. Son un equipazo, de las tres mejores plantillas de la segunda B pero no hemos desentonado en ningún momento», decía orgulloso del trabajo de sus jugadores pese a la derrota.

Los resultados no han acompañado al Lorca Deportiva durante toda la temporada. No han conseguido ni una victoria en los catorce jornadas disputadas. Aún así, Asensio se muestra optimista. «Ahora ya tenemos claro que vamos a jugar por no bajar y vamos a dejarnos la vida para mantener la categoría», finalizaba el entrenador del Lorca Deportiva.