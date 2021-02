Había mucho en juego este domingo en Nueva Condomina. Y el Real Murcia se llevó el gato al agua ante un Yeclano que volvió a estar negado de cara a gol. Un tanto de Alberto Toril en la primera parte fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en casa en el debut de Loreto como entrenador. Fue suficiente por la necesidad de sumar, pero no fue suficiente en cuanto a imagen. Porque si en los primeros 45 minutos hubo signos de mejoría por parte de los granas, en la segunda parte el equipo volvió a venirse abajo como una torre de naipes. Los de Sandroni tomaron el control y asfixiaron a los murcianistas, a los que salvó el palo. Hasta tres veces se chocaron en la madera los azulgranas, que esta campaña parecen vivir con la suerte en contra. Finalmente el gol de Toril, asistido por David Segura, fue de lo poco positivo para un Murcia que gana tranquilidad y que tendrá tres jornadas para asaltar los tres primeros puestos.

No había que volverse locos. Tampoco arrasar con todo lo anterior. Era suficiente con dejar a los futbolistas hacer lo que mejor se les da. Y parecía que Loreto, con solo cuatro días de trabajo, lo medio entendió. No es que el Real Murcia arrasara al Yeclano. Nadie podría pretender eso en una categoría que este año se ha igualado más de la cuenta con tanto en juego y en un grupo donde a todos les tiemblan las piernas al ver que a falta de cuatro jornada -ya tres- quedan muchos deberes por hacer. Pero en los primeros 45 minutos, el Real Murcia pudo solucionar algunos problemas que le hacían muy pequeñito. No renunció a llevar la iniciativa, no tuvo miedo a tener el balón, dejó a Verza iniciar, Abenza se sintió cómodo y los atacantes no estuvieron tan aislados. Nada del otro mundo, sin embargo, viendo cuál era el nivel en el último mes, algo es algo para seguir creyendo en que es posible.

No innovó demasiado Loreto. Quitando a Gurdiel, sancionado, el nuevo técnico apostó por un once idéntico al de Adrián Hernández. El cambio estuvo más en la mentalidad. Cada uno que se centrase en lo que sabe hacer. Y en el primer tiempo más o menos salió bien. Se marchaba el Real Murcia ganando con un gol de Alberto Toril, pero pudo haber logrado una renta mayor de no ser por Gianni, que mantuvo con vida al Yeclano durante muchos minutos. A los cuatro minutos el Real Murcia, con Verza y Carrillo haciendo de las suyas, ya sd había dejado ver por el área azulgrana. Y en el nueve una gran jugada del mediapunta de Alcantarilla obligó a remangarse a Gianni. Primero despejando el intento del '12' y a continuación reaccionando para evitar el 1-0 cuando Molinero ya dibujaba en su cabeza la celebración.

Con el partido igualado en juego, el Real Murcia se apoyaba en los chispazos de sus mejores jugadores para poner en aprietos a un Yeclano que también tiró de valentía, queriendo tener el balón e intentando hacer daño sobre todo por la banda izquierda, donde repetía Álvaro Moreno. La ausencia de un lateral, ante las lesiones de Iván Pérez y Melgar, sigue siendo un gran problema, y es que el murciano no es una solución ni provisional. La suerte que tuvo el Murcia es que las embestidas de Fortes y Fenoll quedaron en nada. El Real Murcia creció sobre todo a partir del minuto 25, con Verza y Abenza teniendo paciencia, con Toril peleándolas todas, y con la afición cruzando los dedos para que el balón llegase a Carrillo, que volvió a hacer de las suyas en una combinación con Molinero.

De no ver ni un tiro a puerta del Real Murcia durante partidos enteros, se pasó a un encuentro con varias opciones. Fuentes y Abenza se probaban desde fuera del área, obligando otra vez a reaccionar a Gianni, el mejor de los de Sandroni. En su once, Loreto también había tirado de lógica al apostar por David Segurq en la izquierda. El futbolista al que siempre le pesó la poca confianza de Adrián Hernández, pareció reflorecer con el cambio de técnico. En el 38, tras una jugada iniciada desde atrás por Verza y continuada por Abenza, el '7' sacó el compás para dibujar un centro perfecto que cabeceó un Toril que se agigantó entre los centrales. Pim, pam, pum y 1-0 en el marcador.

Si en la primera parte el Real Murcia ofreció una pequeña mejoría, en la segunda mitad volvió a las andadas. Es como si los granas fueran incapaces de aguantar en pie más allá de 45 minutos. Fue volver del vestuario y de repente trasladarnos siete días atrás, con un equipo desequilibrado, nervioso e incapaz de tranquilizar el juego. Con muy poco, el Yeclano tomó el control del partido y comenzó a asediar la meta de un Champagne que veía sin poder hacer nada cómo sus compañeros se encogían.

Pudo empatar Javi Saura en el 49, pero el disparo del exmurcianista lo repelió Champagne. Después fue Fenoll el que lo intentó. Y en el 59 Zambrano se probó desde lejos. Eran los mejores minutos de un Yeclano que hacía daño sobre todo por la banda de Molinero, que no podía frenar a Pedro y a Oca. Movió rápidamente el banquillo Loreto. Apostó por Youness para frenar la sangría del centro del campo. El perjudicado fue Toril. Ni el cambio de técnico le permite escapar de ser siempre uno de los primeros sustituidos.

A la vez que el Yeclano se animaba, el Real Murcia parecía pedir tiempo muerto, con un Verza cometiendo errores a la vez que reclamaba una botella de oxígeno. A falta de diez minutos para el final más de uno necesitó un respirador artificial. Los aficionados del Real Murcia viendo que mantener los tres puntos iba a ser muy complicado y los del Yeclano por no entender cómo el tiempo corría y seguían sin premio. Porque los de Sandroni merecieron mucho más. No solo creyeron. También tuvieron contra las cuerdas a un Real Murcia que se salvó por los palos. Hasta tres veces seguidas estrellaron los visitantes el balón en la madera.

Ayoze y Karim fueron incapaces de ver puerta en una jugada interminable, en la que el asedio a la portería grana era continuo. Los palos, Champagne y Edu Luna. Todos intervinieron para que el Yeclano se quedase sin gol y para que los tres puntos acabasen en el bolsillo de un conjunto grana que ahora tendrá quince días para preparar un sprint final que da miedo pero que valdrá la pena vivirlo si se alcanzan los tres primeros puestos.

FICHA TÉCNICA

REAL MURCIA: Champagne, Molinero, Miguel Muñoz, Edu Luna, Álvaro Moreno, Abenza, Verza (Palazón, 80), David Segura (Mendes, 67), Carrillo (Yeray, 80), Toril (Youness, 62) y Adrián Fuentes (Ripoll, 67).

YECLANO: Gianni, Víctor Fenoll, Oca, Álex Vaquero (Castillo, 46), Fran Martínez, Pedro (Karim, 81), Zambrano, Ayoze, Perales, Fortes y Saura (Iker Torre, 85).

GOLES. 1-0. Min. 38: Toril.

ÁRBITRO: Varón Aceitón. Amarillas para Fenoll, Fran Martínez, Champagne y Perales. Expulsó a David Segura cuando estaba en el banquillo (90).

ESTADIO: Nueva Condomina.