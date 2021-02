José Luis Rodríguez Loreto ha vuelto al Real Murcia. Esta vez no vestirá de corto, sino que se hará cargo del banquillo grana en un momento clave de la temporada. El objetivo es evidente: acceder a la Liga Pro. El problema es que ahora mismo el Real Murcia se encuentra más cerca de los puestos de descenso que de los que acceso a la Liga Pro. El preparador sevillano, consciente del complicado reto que tiene por delante, compareció en rueda de prensa antes del partido de mañana contra el Yeclano Deportivo en el Enrique Roca, que se antoja vital para las aspiraciones del club.

«No ha sido fácil. Sentí mucha tensión, muchas emociones», declaró acerca de sus primeros días como entrenador grana. «He estado aquí tres años, he salido ovacionado por el campo muchas veces y he tenido muchas sensaciones». «Pero estoy muy feliz. Es lo que he soñado mucho tiempo y espero disfrutar porque el equipo va hacia arriba», apuntó. Confía en que «no haya ningún problema» para ocupar mañana el banquillo ahora que el club ha llegado a un acuerdo con Adrián.

Se mostró «encantado con cómo han entrenado y la reacción que han tenido» sus jugadores. El andaluz ha hablado con la mayor parte de ellos y ha llegado a la conclusión de que «la preocupación general es que hay que mejorar colectivamente».

Aunque ha tenido apenas unos días para comunicar sus ideas, Loreto considera que «ha dado tiempo a hablar cosas que he creído que había que corregir y los jugadores han estado receptivos». Si bien, en su opinión, «el equipo hace cosas bastante bien», espera que se produzcan algunos cambios, que haya «más intensidad, más juego ofensivo».

Según José Luis, los jugadores «son los primeros preocupados por darle un vuelco» a la situación, «saben que tienen mayor potencial del que el equipo ha transmitido en los últimos partidos».

El entrenador entiende que «es un conjunto de cosas las que hacen que el equipo pueda funcionar», pero, a su juicio, lo más importante para hacer frente a la dramática situación en la que el equipo grana se encuentra inmerso es «la confianza: si hacemos bien las cosas, el equipo cogerá buena dinámica, seguridad, y si no hacemos bien las cosas, todo lo contrario: perderemos la confianza».

Loreto ve a sus jugadores «en buenas condiciones» para enfrentarse a un Yeclano que lleva sin jugar desde enero. «Que el Yeclano no haya jugado no va a variar mucho, he visto mucho al Yeclano y sé dónde son fuertes y dónde son débiles», por lo que «intentaremos trabajar en el campo lo que hemos visto» en los entrenamientos.

El técnico tiene ya «una idea» de cómo pretende jugar mañana; no obstante, «hasta que diga la alineación pueden aparecer cosas» que modifiquen sus planes, motivo por el cual «no digo nunca nada» antes del partido.

Un partido que el Real Murcia jugará en casa. Esto, en principio, debería ser una buena noticia, pero lo cierto es que al equipo le ha venido costando ganar los encuentros en el Enrique Roca. De hecho, solo ha conseguido hacerse con la victoria en dos de los siete partidos que hasta el momento ha disputado en casa, ha perdido tres y ha empatado dos, el más reciente hace tan solo dos jornadas, contra el Lorca Deportiva, un 1-1 que supo casi como una derrota. En este sentido, el preparador andaluz dijo que «sacar los partidos en casa siempre es más difícil porque el rival es más conservador». Así que, para que el encuentro del domingo no se le acabe escapando, el técnico sevillano buscará que sus jugadores sean «un poco más valientes en ataque».

Loreto no podrá contar con Gurdiel. El lateral está sancionado por acumulación de tarjetas tras ver la quinta amarilla en la derrotado del pasado domingo ante el Linares que le costó el puesto a Adrián. Por lo demás, las bajas son «las de siempre»: Melgar, Curto, Iván Pérez y Pablo Haro, pero el resto de jugadores «están a disposición» del entrenador.

El Yeclano parece estar remontando el vuelo. A pesar de la derrota la jornada pasada ante El Ejido (0-2), los de Alejandro Sandroni habían conseguido encontrar resultados en esta segunda vuelta, lo que le ha hecho pegarse un poco más a los puestos de permanencia.

Esta jornada vuelve a un estadio que le trae muy buenos recuerdos de la histórica pasada temporada que firmaron los yeclanos. Fueron capaces de ganar al Real Murcia en Nueva Condomina con una exhibición colectiva. Los de Sandroni superaron a los granas con un gol del exjugador Iñigo Alayeto en el minuto 15 y a partir de ahí supieron replegarse y sufrir para sacar los tres puntos.

Volverán a la que fue su casa Carlos Felipe y Javi Saura, ambos canteranos del Real Murcia. El centrocampista natural de Yecla estuvo cinco años en las categorías inferiores del equipo murciano. Tres años en el juvenil y dos en el Imperial. Por su parte, Javi Saura tuvo un papel algo más destacado durante su estancia en el Real Murcia. El mediapunta ha disputado 30 partido con el primer equipo entre las temporadas 14-15 y 16-17 hasta que recaló en el Lorca Deportiva. Además, llegó a ir convocado en el último año de los granas en Segunda División en tres jornadas.