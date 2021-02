Coge aire el UCAM Murcia con una muy necesitada victoria ante el Lorca Deportiva. Los universitarios, que no ganaban desde el pasado nueve de enero, superan su mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar y siguen a la estela del líder del subgrupo. Empezaron los visitantes adelantándose al filo del descanso con un gol de Jordi Sánchez. Hizo el empate Mustafá en el minuto 55 también de cabeza tras un centro de Cellou. Reaccionó el equipo universitario nuevamente por Jordi Sánchez, que aprovechó un saque de esquina para poner el 1-2 definitivo.

El Lorca Deportiva y el UCAM Murcia se enfrentaban en el primero de los dos duelos regionales en esta jornada. Era un partido con intereses diferentes para ambos conjuntos pues los de Juanjo Asensio querían sumar su primera victoria de la temporada y empezar a conseguir puntos para intentar conseguir la heroica salvación en esta primera fase o bien, acumularlos para el playout en la segunda, pues los puntos se arrastran y cada partido importa aunque matemáticamente no se puedan conseguir los objetivos. Mientras tanto, los de Salmerón se encontraban inmersos en la peor racha de resultados de la temporada justo en el momento más importante, con cinco partidos consecutivos sin ganar, aunque metidos de lleno en la pelea por la primera posición gracias a su gran arranque de curso.

El partido empezó muy visual para los espectadores. El terreno de juego del Artés Carrasco estaba en unas condiciones perfectas para la práctica del fútbol y ambos equipos comenzaron de una manera animada. Un partido de ida y vuelta durante los primeros quince minutos en el que se sucedieron varias ocasiones para los dos conjuntos. La primera llegó para el Lorca Deportiva de la mano de un ex del UCAM. Mustafá se internó por la banda izquierda y sacó un disparo que se fue desviado por muy poco. En menos de un minuto replicó el UCAM por banda la banda izquierda. Liberto Beltrán la puso y Jordi Sánchez, solo en el área, no enganchó bien la pelota y su disparo se fue desviado. El primer gran aviso del partido.

Con el paso de los minutos fue apretando un poco más el Lorca Deportiva que el UCAM Murcia. Lo intentó Andrés Carrasco desde fuera del área y también Gondra, que hizo gol pero fue anulado por fuera de juego previo de Mustafá. Se mostró muy activo ante su exequipo el extremo. Creó gran parte del peligro de su equipo lanzando diagonales desde la banda izquierda. Se le vio extramotivado. No conseguía hacer su juego el equipo de Salmerón y cada vez se mostraba más incómodo. El Lorca, sin estar creando excesivo peligro estaba haciendo un buen partido y jugando más cerca del área universitaria y no al revés, que era lo que indicaba el guión prepartido. Sin embargo, a pesar de estar siendo inferior en el cómputo global del partido, el UCAM tiene una plantilla con mucha calidad. La tuvo Alberto Fernández con un disparo picado que casi acaba en gol en el minuto 37 y a raíz de ahí, el UCAM empezó a mejorar. Y con esa mejora, pocos minutos después, se encontró con el gol. Jordi Sánchez remató un gran centro desde la derecha de Johan y rompió el empate inicial. El catalán perdonó la primera pero no la segunda.

El Lorca reacciona tras el descanso

Ese gol justo antes del descanso no minó la moral de los lorquinos. No se arrugaron y salieron con todo cuando parecía que el partido se le ponía muy cuesta arriba. Comenzó con autoridad y mandando sobre el esférico y pronto se encontró con un gol que hacía justicia en el marcador por lo visto en la primera mitad. En el minuto 55, Mustafá, que estaba siendo el mejor de los lorquinos, remató de cabeza un gran centro de Cellou tras una gran combinación con Iglesias. Empataba el Lorca y volvían a aparecer los fantasmas en el equipo murciano.

Quedaba más de media hora de partido y el UCAM Murcia no terminaba de estar cómodo sobre el césped. El partido marchaba igualado pero la incercia favorecía al Lorca Deportiva, que se notaba con fuerza al hacerle cara a un equipo confeccionado para objetivos muy diferentes. Pero tanta clase tienen los jugadores individuales que son capaces de decidir en cualquier jugada. En un saque de esquina, la puso Santi Jara que llevaba poco tiempo sobre el verde, y Jordi Sánchez con un gran salto, introdujo el balón con la cabeza en la portería de Carlos Molina. Segundo picotazo del ariete catalán que decidía momentáneamente el partido a favor de los murcianos.

Se replegó el UCAM Murcia voluntariamente en los últimos minutos y Biel Ribas apenas tuvo trabajo. Un disparo lejano de Marconato y otro de Britos y alguna jugada aislada de Dani Vega fueron las llegadas más claras del Lorca en la recta final. Finalmente aguantó el equipo azuldorado y a la sexta se reencontró con la victoria. Coge aire el equipo de Salmerón, que sigue a la estela del Linares mientras que el Lorca, se queda matemáticamente sin opciones en esta primera fase. Luchará por salvarse en la segunda.