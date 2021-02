ElPozo Murcia sigue con su sprint en el maratón que está recorriendo, donde en total va a jugar cinco partidos en diez días, y sumó su segundo triunfo consecutivo tras vencer al Santa Coloma por 3-1 en un duelo conseguido sin demasiado brillo pero que le sirve para seguir tomando velocidad y confianza en la liga tras mucho tiempo de parón.

El primer tiempo fue como si Santa Coloma hubiera llegado a Murcia para entregar a ElPozo el presente de San Valentín solo que con una semana de retraso. Y es que fue un periodo donde Juanjo fue el mejor de los locales, lo que no dice nada bueno de los de la capital del Segura, y en el que lo de Giustozzi salieron a morder en los compases iniciales para, poco a poco, ir diluyéndose y ceder el mando a un cuadro catalán que mostró mucha más idea que su rival. Además, el conjunto dirigido por un mítico del fútbol sala como es Javi Rodríguez llegó a adelantarse en el marcador, justo cuando se cumplía el ecuador de los primeros veinte minutos, por medio de Khalid. Con total justicia por lo visto sobre la pista, los visitantes se ponían al mando del encuentro. En ElPozo se buscaba capacidad de reacción pero no había señales de enseñar los dientes. De lo que no anduvieron escasos los locales, eso sí, es de picardía. Así, cuando en encuentro se encontraba en una fase de indefinición en la que no había un rumbo fijo, ElPozo aprovechó dos regalos de conjunto visitante para dar la vuelta al marcador. Primero Khalid se enredó en la salida de balón y Pol Pacheco metió la pierna para batir a sus ex e igualar el partido y, posteriormente, Fernando recogió un balón que le había entregado su contrincante en un saque de banda para recorrerse la pista y batir al meta de Santa Coloma a cuatro segundos del final del primer tiempo. Fue un soplo de aire, antes de que los colegiados mandaran a los jugadores a estuarios, que cambió por completo la cara del partido.

El segundo acto mostró mucha mayor verticalidad por parte de ambas escuadras. Se exhibió un juego más alegre y más vistoso, como si se hubiera guardado lo mejor para el final. ElPozo tuvo muchas ocasiones, cabezazo al palo de Pol Pachaco incluido, en una promesa de lo que estaba por venir: el gol de ElPozo. Fue Rafa Santos el que se lo encontró por casualidad, tras un disparo de Fernando, para poner el 3-1 en el encuentro. El Santa Coloma se había quedado de piedra tratando de entender cómo era posible que se le estuviese escapando el partido y, aunque lo había hecho bien pero se había visto muy penalizado por sus errores, no bajó los brazos y siguió intentándolo hasta el final pero se topó con un ElPozo que, ya con todo controlado, supo cerrar muy bien el encuentro para sellar el triunfo y proseguir con su escalada en la tabla.