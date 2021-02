El Jimbee Cartagena llega en un gran momento para medirse a Peñíscola. Los cartageneros consiguieron el ‘título’ de campeón de invierno ganándole al Betis el pasado martes. Ahora, con ese plus de motivación después de verse en los primeros puestos de la clasificación tanto tiempo, deberán viajar a tierras castellonenses para medirse a un Peñíscola que no llega en el mejor de los momentos en cuanto a forma se refiere. Llevan desde el pasado 31 de octubre sin ganar, acumulando trece jornadas ligueras sin conseguir los tres puntos. Los castellonenses, a pesar de su mala racha, no ocupan aún los puestos de descenso, situándose en decimotercer lugar con un punto de margen.

Duda sabe en qué circunstancias llega su rival: «Jugamos contra un equipo que viene de una mala racha, pero que tiene una mentalidad nueva. Sabemos que los cambios de entrenadores, en los primeros partidos sobre todo, generan una motivación diferente ya que todos quieren demostrar cosas nuevas», comenta el brasileño. Peñíscola podría agarrarse el tan manido dicho de ‘entrenador nuevo, victoria segura’. Jimbee trabajará para evitarlo y seguir alargando su racha.

La mentalidad cambia, pero también cambia el estilo de juego. No obstante, Duda considera que deben imponer su juego para llevarse el partido: «Está claro que algunas cosas habrán cambiado, sobre todo lo relacionado con la estrategia. Nosotros tenemos que imponer nuestra idea de juego e intentar llevar a nuestro lado el partido que es lo que nos interesa y al final tendrá menos incidencia las ideas del nuevo entrenador».

Los futbolistas quieren volver a tener protagonismo tras el cambio de banquillo, considera Duda, que también remarca las dos incorporaciones que ha hecho Peñíscola en este mercado de invierno: Selucio y Arrieta. «Nosotros tenemos el máximo respeto a nuestro rival y vamos a intentar dar nuestro máximo para poder sacar un buen resultado», concluye Duda.