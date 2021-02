José María Salmerón no quiere sufrir en la última parte de la temporada. Tras un inicio fulgurante, la luz del UCAM Murcia se ha ido apagando poco a poco en cuanto a resultados y han ido perdiendo el colchón de puntos que cosecharon durante el primer tramo del curso. Los universitarios acumulan cinco partidos sin ganar y, pese a que son segundos en la clasificación, un traspié ante el Lorca Deportiva (17.00, La 7) podría complicar el objetivo de conseguir el billete directo a la Primera RFEF. “Nos espera un partido realmente difícil pero como todos. Nos quedan los últimos cuatro partidos y es aquí donde se decide la posición en la tabla y si luchamos por ascender. En este sentido estamos muy concentrados en el siguiente partido porque sabemos que va a ser muy complicado”, declaraba el almeriense, a la vez que no oculta su deseo de hacer los deberes cuanto antes. “El objetivo es meterse en la Pro a través de los tres primeros puestos. Queremos conseguir ese primer objetivo y después soñar por ascender a la Segunda División”.

Salmerón, pese a que el Lorca aún no ha conseguido la victoria en esta temporada, no se fía del equipo lorquino. “El Lorca es un equipo que está abajo y que le cuesta ganar pero siempre ha estado cerca de hacerlo. Ojalá no lo haga esta semana porque queremos la victoria y es el primer paso para estar entre los tres primeros”.

El UCAM Murcia ha mejorado la imagen durante sus dos últimos partidos ante El Ejido y el Betis Deportivo aunque siguen sin conseguir superar el bache de cinco partidos sin hacer los tres puntos. “No nos confiamos. El equipo está concienciado de que va a haber una gran dificultad para conseguir la victoria. Tenemos que saber contrarrestar las situaciones dentro del partido como pasó contra El Ejido, en el que parecía que ya lo teníamos todo hecho y el gol nos dejó KO durante treinta minutos. Tenemos que manejar la cabeza y esas situaciones”. A su vez, Salmerón ha declarado que “este es el camino a seguir. En los dos últimos partidos hemos vuelto a tener esa solidez y hemos jugado bien. Esperemos que cambien las cosas y podamos conseguir los tres puntos para estar más tranquilos”.

La importancia de la victoria es capital, pero según Salmerón no es definitiva. “El no ganar nos dificultará la tarea de meternos en esos tres puestos. No se pondría la cosa imposible pero sí más complicada. Ahora mismo dependemos de nosotros al haber enfrentamientos directos entre los de arriba y obligatoriamente van a perder puntos”, afirmaba.

El UCAM no podrá contar esta jornada con Rafa de Vicente ni con Viti y tendrá hasta última hora la duda de Adrián León. “A Rafa le faltan un par de semanas más para volver. Viti está trabajando ya, va por buen camino pero aún no va a estar. El otro es Adrián que no termina de mejorar como nosotros quisiéramos. Esta semana ha hecho parte del trabajo pero veremos cómo llega. Hoy decidiremos con él”, finalizaba.