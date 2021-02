No pasa desapercibida la gran incorporación de la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno: Jesé Rodríguez. El mediático a la par que polémico futbolista canario ha vuelto al club de su tierra, donde ya pudo jugar en Primera División en la temporada 2016-17. El futbolista canario firmó para lo que resta de temporada con Las Palmas, intentando recuperar el fútbol que no ha podido disfrutar en los últimos años entre lesiones y cesiones fallidas. Jesé quiere redimirse y podría debutar esta temporada frente al Cartagena.

«Creemos que Jesé, por su calidad y nivel físico, en la delantera nos dará más que en la banda», comentaba Pepe Mel sobre el delantero canario, que está combinando trabajo de grupo con preparación a nivel individual después de regresar al equipo canario en el último día del mercado invernal. Las Palmas querrá evitar repetir el resultado que cosechó en la primera vuelta frente al Cartagena, donde perdió por un contundente 3-0 ante el conjunto albinegro.

Ahora la historia es algo distinta desde ese encuentro. Todos los partidos a partir de ahora serán finales anticipadas para el Cartagena. Puede sonar a tópico, ya muy manido en el mundo futbolístico, pero es cierto. Los albinegros se la juegan cada jornada en una zona baja en la que cada vez está todo más apretado y es vital marcar diferencias cada jornada. En los últimos tres encuentros han conseguido empezar a sumar, pero no ha aprovechado del todo los tropiezos de sus rivales directos. Eso debe cambiar frente a la Unión Deportiva Las Palmas.

El conjunto de Pepe Mel había conseguido meterse en el ‘top ten’ de la clasificación, con toda la dificultad que eso conlleva. No obstante, en las últimas jornadas está atravesando un bache que ahora debe aprovechar el Cartagena. El equipo pío-pío encadena ya tres jornadas consecutivas perdiendo. El conjunto albinegro querrá aprovechar esa mala dinámica del equipo canario y prolongar esa mala racha una jornada más para conseguir tres puntos que le permitan salir de la zona de descenso.

Repasando jornada a jornada, Las Palmas no ha conseguido ser un equipo fiable en los últimos encuentros, especialmente en las tres derrotas consecutivas que ha encadenado. En la pasada jornada frente al Almería cayeron por 3-1. El conjunto almeriense llegaba al compromiso liguero con la baja de su principal activo de cara puerta: Umar Sadiq. No estuvo el nigeriano, pero apareció Juan Villar para hacer un doblete que abrió el marcador en el Juegos del Mediterráneo. Mújica recortó distancias pocos minutos después del inicio de la segunda parte, pero no le duró demasiado la alegría a los canarios: Akieme haría el tercer gol tan solo un minuto después del gol visitante.

De hecho, ese tanto de Mújica ha sido el único que ha marcado el conjunto canario en las últimas tres jornadas: seis goles en contra y tan solo uno a favor es el saldo de las últimas jornadas de una UD Las Palmas que no atraviesa su mejor momento. Ante el Sabadell, el conjunto de Pepe Mel tampoco estuvo acertado: El meta Álex Domínguez fue expulsado y un solitario gol de Juan Hernández fue suficiente para que el equipo arlequinado se llevara la victoria.

Ante un Mirandés motivado después de vencer ante el Cartagena tampoco pudieron hacer demasiado. Cristo González con una gran definición y un testarazo de Jirka fueron suficientes para doblegar a los de Pepe Mel. Tres jornadas muy negativas para los pío-pío, que a pesar de esa racha han sido capaces de vencer ante equipos llamados a estar en la pelea por el ascenso como Mallorca, Espanyol, Leganés o Sporting, al que le remontaron un 0-2 en contra.

A pesar de la situación, Pepe Mel no considera que se esté jugando el puesto frente al Cartagena: “Aquí se pasa del blanco al negro a una velocidad tremenda. De escuchar a hablar de la renovación al ‘me estoy jugando el puesto’. No le doy importancia”, comentaba el técnico madrileño.

Por otro lado, Mel asume su parte de responsabilidad en esta racha negativa de resultados que atraviesan los suyos: «No meto la cabeza bajo tierra. Asumo la responsabilidad, me miro al ombligo. En el fútbol moderno, lo más importante son las dos áreas. Pasó en las tres victorias y en las tres derrotas», analizaba Mel.

«En los tres triunfos, ante las superpotencias de Segunda, nos hicieron solo un gol. Logramos los nueve puntos. En las tres derrotas, encajamos seis y cero puntos. Ser dominador en las áreas te da puntos y ahí está nuestro caballo de batalla», aseveraba un Pepe Mel que es consciente de la exigencia que tiene el partido frente al Cartagena. A pesar de todo el ruido que le está rodeando en las últimas semanas sobre su continuidad al frente la de UD Las Palmas, quiere centrarse en el día a día y conseguir la salvación con el conjunto canario. Todo empieza por conseguir volver a ganar ante el Cartagena: «Quiero estar tranquilo y pensar en el Cartagena, en las posibilidades para lograr el triunfo. Si pierde la Unión Deportiva, se mete en el follón. Pero si gana, te metes en la zona tranquila de la tabla», aseguraba el técnico del conjunto canario antes de medirse al cuadro albinegro.