José Luis Rodríguez Loreto ha vuelto al Real Murcia. Esta vez no vestirá de corto, sino que se hará cargo del banquillo grana en un momento clave de la temporada. El objetivo está claro: evitar el descenso y acceder a la Liga Pro. El problema es que, ahora mismo, el Real Murcia se encuentra más cerca de los puestos de descenso que de los que acceso a la Liga Pro. El preparador sevillano, consciente del complicado reto que tiene por delante, compareció en rueda de prensa antes del partido del domingo contra el Yeclano Deportivo en el Enrique Roca, que se antoja vital para las aspiraciones del club.

«No ha sido fácil. Sentí mucha tensión, muchas emociones», declaró acerca de sus primeros días como entrenador grana. «He estado aquí tres años, he salido ovacionado por el campo muchas veces y he tenido muchas sensaciones», señaló. «Pero estoy muy feliz. Es lo que he soñado mucho tiempo y espero disfrutar porque el equipo va hacia arriba».

Se mostró «encantado con cómo han entrenado y la reacción que han tenido» sus jugadores. El andaluz ha hablado con la mayor parte de ellos y ha llegado a la conclusión de que «la preocupación general es que hay que mejorar colectivamente». Aunque ha tenido apenas unos días para comunicar sus ideas, considera que «ha dado tiempo a hablar cosas que he creído que había que corregir y los jugadores han estado receptivos». Si bien, en su opinión, «el equipo hace cosas bastante bien», espera que se produzcan algunos cambios, que haya «más intensidad, más juego ofensivo». Cree que el club ya ha llegado a un acuerdo con Adrián y confía en que «no haya ningún problema» para ocupar el banquillo el domingo.

Según Loreto, los jugadores «son los primeros preocupados por darle un vuelco» a la situación, «saben que tienen mayor potencial del que el equipo ha transmitido en los últimos partidos y al final es todo confianza: si hacemos bien las cosas, el equipo cogerá buena dinámica, seguridad; si no hacemos bien las cosas, todo lo contrario: pérdida de confianza».

A juicio del preparador, el equipo está «en buenas condiciones para jugar el domingo» contra un Yeclano que no ha jugado en las últimas jornadas. «Que el Yeclano no haya jugado no va a variar mucho, he visto mucho al Yeclano y sé dónde son fuertes y dónde son débiles».

El Real Murcia volverá a jugar en casa. Esto debería ser una buena noticia, pero lo cierto es que al equipo le ha venido costando ganar los partidos en el Enrique Roca. En este sentido, Loreto dijo que «sacar los partidos en casa siempre es más difícil porque el rival es más conservador». Para que el encuentro del domingo no se le escape, el sevillano buscará que sus jugadores sean «un poco más valientes en ataque».

El técnico no podrá contar con Gurdiel. El lateral está sancionado por acumulación de tarjetas tras ver la quinta amarilla el pasado domingo ante el Linares. Por lo demás, las bajas son «las de siempre»: Melgar, Curto, Iván Pérez y Pablo Haro, pero el resto «está a disposición».