José Luis Rodríguez Loreto ha incidido desde principios de semana, cuando se conoció su fichaje tras el despido de Adrián Hernández, que llegaba al Real Murcia con los deberes hechos. El amplio conocimiento de la plantilla grana y el visionado de sus partidos ha sido su mayor aval para que Julio Algar optase por darle las riendas del equipo en un momento tan complicado. Por lo que el técnico andaluz ya conoce desde el pasado domingo el primer obstáculo que deberá sortear para conformar el once con el que debutará a los mandos del Real Murcia. Y es que la lesión de Iván Pérez, al que todavía le restan varias semanas para trabajar con normalidad tras sufrir una rotura muscular, y la ausencia por sanción de Adán Gurdiel, al ser expulsado en el desolador partido frente al Linares, hacen que se reduzcan las opciones para ocupar el lateral izquierdo este domingo (17.00 horas, La 7TV) frente al Yeclano Deportivo.

Al contrario que su predecesor, parece que Loreto es más partidario de una línea de cuatro en defensa que de tres, por lo que la opción más conservadora y ‘natural’ al mismo tiempo sería la opción de mantener a Álvaro Moreno como lateral izquierdo para este encuentro. Y es que al no estar Adán Gurdiel, el nuevo entrenador grana ha perdido el ‘comodín’ de Francisco Molinero para esa posición. Por lo que el futbolista manchego tendrá que ocupar el carril diestro, como era habitual en su anterior etapa con la camiseta murcianista.

No obstante, el técnico sevillano también realizó una declaración de intenciones durante su presentación al avisar de que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones. «Para mí todos son iguales y todos tendrán la misma oportunidad. Yo no regalo nada a nadie, y no me importa la edad», explicó ante los medios de comunicación, por lo que podría buscar otra solución de emergencia para cubrir esa posición en el duelo frente al Yeclano Deportivo. Una opción podría ser la de Adrián Melgar, quien la semana pasada arrastraba una pequeña lesión muscular pero ayer entrenó con el resto de sus compañeros en Campoamor. El jugador alicantino podría ser un candidato para desempeñar ese rol, aunque no juega desde la derrota ante el filial del Betis en noviembre, aprovechando el ‘reseteo’ con la llegada del exdelantero murcianista al banquillo.

Otra de las figuras que podría recuperar Loreto en el juego del Real Murcia para estos cuatro partidos que restan en la primera fase de la temporada puede ser la del mediapunta, dando así más protagonismo a un Carrillo que, ante los cambios de enero en el plantel grana, ha asumido más galones en la faceta goleadora del equipo tras sus buenas actuaciones. No obstante, pese al toque personal que introducirá José Luis Rodríguez Loreto en el juego del Real Murcia desde este mismo domingo, el entrenador sevillano es consciente de la importancia que suponen estos cuatro partidos de cara a conseguir un billete para la Segunda División B Pro cuanto antes. Por lo que los resultados estarán siempre por delante en este periodo corto de tiempo. «Mi propuesta de juego es ganar. Solo hay que pensar en el domingo, porque es la clave para empezar a pelear por todo», dijo el nuevo entrenador grana en su presentación y añadió que «estamos a tres puntos, por lo que si ganamos el domingo, todo se vería de forma diferente».

Tras el partido ante el Yeclano de este domingo, el Real Murcia, como el resto de equipos que no tienen que recuperar compromisos aplazados, contará con una semana de descanso en la que Loreto podrá trabajar con mayor tranquilidad con la plantilla antes de enfrentarse al Córdoba, el UCAM y el Ejido 2012.

Molinero: «Tenemos que dar mucho más por parte de todos»

Francisco Molinero, uno de los fichajes del Real Murcia en el mercado invernal y que está viviendo su segunda etapa como jugador grana, hizo autocrítica ayer en su encuentro con los medios tras la llegada de Loreto al banquillo. «Ha habido un cambio, ahora tenemos que ser conscientes de que con lo que estábamos haciendo no nos estaba dando y hay que dar muchísimo más por parte de todos», declaró el lateral derecho y añadió que «tenemos que ayudar en todo lo posible al míster nuevo y seguir peleando». El jugador manchego apunta a titular ante la baja por sanción de Gurdiel.