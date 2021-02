Dentro de semanas se celebrará la sexta edición de la Carrera de la Mujer, que este año, debido a la pandemia, será virtual. Pero no por ello todas las inscritas dejarán de recibir una camiseta de recuerdo, diseñada para la ocasión y bajo el lema ‘No te detengas, seguimos avanzando’. La Opinión, en colaboración con la concejalía de Derechos Sociales y Familia del ayuntamiento de Murcia, la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, ha lanzado esta iniciativa que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de marzo manteniendo su espíritu participativo y a la vez competitivo. Podrán tomar parte aquellas mujeres de todas las edades que lo deseen, que deberán inscribirse en las web eventos.laopiniondemurcia.es/carreradelamujer/ y www.famu.es. No hay requisitos ni límite de edad, pero al menos realizar cinco kilómetros de ejercicio físico. Por el precio de 3 euros, en caso de recoger la camiseta en la sede de La Opinión, y por 5,5 en caso de envío a domicilio, se podrá conseguir no solo la camiseta, sino también acceso a las diversas promociones.

Las camisetas se podrán retirar en la sede de este diario (Plaza de La Opinión, 1 de Murcia) en horario ininterrumpido de 10.00 hasta las 20.00 horas desde una fecha que se anunciará próximamente y hasta el 31 de mayo de 2021. En el caso de la entrega a domicilio, el tiempo estimado es de dos a cuatro días, garantizándose a todas las inscritas que lo hagan hasta el 28 de febrero a las 23.59 horas, que la recibirán a tiempo para la carrera.

A través de la página de la inscripción también se puede elegir el tallaje de la camiseta, que es la M, con un ancho de pecho de 49 centímetros y un largo 71, y la L, de 52 y 73, respectivamente.

Además, la web dispone de un sistema que permite subir archivos (fotos y vídeos realizados durante la realización de la prueba) y vincularlas directamente con el hashtag #CARRERAMUJERMURCIA de la carrera a sus redes sociales personales directamente.

El diario la Opinión también pone a disposición de las corredoras el número de teléfono 628 05 32 51 para que, a través de WhatsApp, se pueda enviar todo el material gráfico de la prueba con el que se elaborará un especial.

Además, también se sortean 10 dorsales. Para poder participar en el concurso hay que seguir la cuenta @laopiniondemurcia y mencionar con quién te gustaría correr. Y si compartes la publicación en tu historia, tendrán una participación adicional en el sorteo que estará abierto hasta el 24 de febrero a las ocho de la tarde.