ElPozo Murcia volvió a jugar al fútbol tras casi un mes de parón por el coronavirus. Lo hizo frente al Córdoba en el Palacio, en un partido aplazado de la jornada 16. Es evidente que volver tras un parón tan largo siempre es complicado, pero los de Giustozzi eran conscientes de la importancia de lograr una victoria que les diera fuerzas para afrontar el carrusel de partidos que tendrán que disputar en los próximos quince días.

Desde el principio se notó que los jugadores granas tenían ganas de volver a pisar una cancha. El equipo salió a morder arriba, con una presión muy alta. El Córdoba, entrenado por Josan González, antiguo preparador del filial charcutero, con el que fue dos veces campeón de Segunda División, no se amilanó. El conjunto califal respondió a la presión de los granas con una presión igualmente asfixiante. El Códoba llegó al Palacio dispuesto a disputar el partido. Diego Giustozzi ya había dicho en rueda de prensa que esperaba que su rival jugara «cara a cara», y efectivamente fue así. Los cordobeses se acercaron en varias ocasiones a la portería defendida por Juanjo durante los primeros cinco minutos, pero el ciezano evitó que su equipo encajara el primer gol con una serie de buenas paradas.

A medida que el tiempo pasaba, los cordobeses se fueron alejando cada vez más del área de Juanjo, mientras que los murcianos gozaban de un mayor número de ocasiones. ElPozo empezaba a avisar. A cinco minutos del descanso, Valerio se sacó de la chistera un gran disparo que despejó el portero del conjunto cordobés, Prieto, con una estética parada. Era la ocasión más clara de ElPozo hasta el momento.

Apenas un minuto después, Rafa Santos recibió un balón de espaldas y, con la característica facilidad del goleador brasileño para fabricar goles, se giró, buscó el hueco y puso el 1-0 en el marcador. Josan pidió tiempo muerto inmediatamente. No quería que su equipo se desanimara y disminuyera la presión. No obstante, ElPozo se marchó por delante al descanso, bien es verdad que con un resultado un tanto corto que daba esperanzas a los cordobeses. El plan de los dos equipos al inicio de la segunda parte no fue muy distinto al de la primera. Ambos salieron a presionar al rival y desplegaron un juego agresivo.

ElPozo gozó de varias ocasiones gracias a pérdidas de balón del Córdoba que permitieron al conjunto charcutero lanzarse a la contra, pero no fue hasta el minuto 25 que Fernando anotó el 2-0. El ala aprovechó un fallo en la salida de Prieto, que directamente le entregó el balón, para batir al portero madrileño con una vaselina. El Córdoba, un equipo siempre aguerrido, no se vino abajo y tuvo varias ocasiones en los minutos posteriores al tanto de Fernando.

Los murcianos plantaron bien la defensa y consiguieron dificultar que la pelota le llegara a Saura, el pívot del equipo cordobés. Transcurrieron unos cuantos minutos de calma. El Córdoba no conseguía penetrar la defensa de ElPozo, liderada por un estelar Santana. El partido pareció enloquecer a partir del minuto 35 y las ocasiones empezaron a sucederse. El encuentro se convirtió en un ida y vuelta que ninguno de los dos equipos aprovechó para anotar. A tres minutos del final, Saura entró como portero-jugador. El Córdoba lo intentó hasta el final, pero Leo Santana frustró una y otra vez los acercamientos de los de Josan.

A tan solo unos segundos del final del partido, Matteus aprovechó un robo de balón para anotar el 3-0 a portería vacía. El conjunto charcutero no jugó de un modo brillante, no generó un torrente de ocasiones ni pasó por encima a su rival. Lo que sí hizo fue aprovechar un destello de genialidad de Rafa Santos y dos fallos gravísimos del Córdoba que le sirvieron para hacerse con la victoria. Los de Giustozzi intentarán encadenar dos victorias el sábado contra Industrias Santa Coloma, también en el Palacio.