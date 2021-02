Las redes sociales, especialmente Twitter, se han convertido en parte del día a día de los clubes y de los futbolistas. Cada vez que un futbolista llega a un equipo o se marcha, aprovecha estos canales para acercarse o despedirse de la afición. Adrián Hernández, fue cesado el lunes de su cargo como entrenador del Real Murcia, pero ni ese día ni ayer utilizó las redes sociales para despedirse del murcianismo. Posiblemente lo haga una vez que definitivamente se resuelva su contrato, lo que sí llamó la atención fue que después de anunciarse la salida del murciano, ninguno de los futbolistas de la actual plantilla reaccionase en redes sociales.

Ni un mensaje de apoyo tuvo el ya ex preparador grana de sus jugadores. Aunque en este mes de enero ha habido muchos cambios, con hasta ocho fichajes, los que venían de atrás todavía no han escrito ni una palabra cariñosa a su ya ex entrenador, lo que llama la atención dado que los defensores del preparador murciano siempre hablaban de que una de sus principales capacidades era conectar con sus jugadores.

Dentro del cuerpo técnico una de las pocas reacciones fue la de Nacho Garrido, que el pasado verano se incorporó al staff grana al ser una petición expresa de Adrián Hernández. Garrido no dudó en elogiar al ya ex entrenador murcianista.

Aunque Adrián fue despedido, su cuerpo técnico ha decidido seguir vinculado al club y cumplir sus contratos. Hoy mismo empezarán a trabajar para ayudar a Loreto.