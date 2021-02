El Lorca Deportiva no jugó el pasado domingo. Le tocaba haberlo hecho ante el Yeclano en el campo La Constitución. Esa semana sin competir ha permitido al técnico del equipo, Juanjo Asensio, trabajar más con una plantilla que se ha ido construyendo a la misma vez que competía pese a la necesidad imperiosa de ganar que tienen los lorquinos, que llevan seis puntos merced a seis empates. No ganan desde el ocho de marzo del 2020. Este sábado, a las cinco, reciben en el estadio Artés Carrasco al UCAM, un equipo que no está en su mejor momento.

Para ese partido, el entrenador aguileño del Lorca Deportiva tiene casi a toda la plantilla disponible. Ha recuperado al joven Cellou, titular toda la temporada, pero que no ha podido jugar los últimos dos partidos. Asensio tiene un verdadero quebradero de cabeza con el lateral izquierdo. El inquilino titular de esa demarcación es Sergio Rodríguez, quien está teniendo muy mala suerte con la lesiones en la presente campaña. Es la única duda del entrenador lorquinista. El suplente natural es Coyette, quien no ha estado a la altura cuando ha tenido que jugar hasta el punto de que Asensio confió más en un central, David Ardil, para jugar en ese lateral zurdo en el último partido ante el Real Murcia. Lo volverá a hacer si Rodríguez finalmente queda descartado. Con esa excepción, el entrenador aguileño podria alinear a su equipo de gala.