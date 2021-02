Que el Jimbee Cartagena va muy en serio este año lo sabemos desde hace ya algunas semanas. Peleando en la zona alta de la tabla por el liderato y demostrando ser uno de los equipos más en forma del campeonato. Sin embargo, gracias a la victoria (5-2) de ayer en el partido que quedaba aplazado de la primera vuelta, se convierte en campeón honorífico de invierno al terminar como el mejor equipo de la primera mitad del campeonato. Lo hace tras ganar al Real Betis en un partido más eficaz que brillante.

Llegaba el Jimbee con la intención de recomponerse de la dura derrota sufrida el pasado sábado en este mismo escenario ante el Barça que le hacía perder el liderato de la tabla. Recuperar sensaciones y la primera plaza era uno de los alicientes. El otro, salir con el título honorífico de campeón de invierno.

Iba a comenzar a encaminar bien pronto la victoria. No hubo que esperar más allá del primer minuto para ver por delante en el marcador al equipo de Duda. Buena y rápida combinación entre Lucao y Waltinho, que con una pared prácticamente dentro del área lograban dejar en ventaja al dorsal 11 del Jimbee para que casi a placer batiera a Sarmiento y hacer el primero de la tarde. Y es que fue una salida intensa del conjunto cartagenero en el partido. Velocidad, intensidad y concentración que le sirvieron para coger el mando del partido desde el inicio.

Sin embargo, la superioridad de los primeros instantes no iba a tener continuidad en el resto del primer tiempo. El Real Betis supo rehacerse de ese primer golpe e igualó las fuerzas, pero no así el marcador. Y no fue por falta de oportunidades ni mucho menos. Porque el conjunto andaluz gozó de numerosas llegadas para haberse llevado un mayor premio pero se encontraron en la mayoría de ellas con Chemi, que demostró -además de que la convocatoria con la selección no es casualidad- estar en un gran estado de forma.

A pesar de ello, el Jimbee quería hacer el segundo. Lo pudo conseguir a través de varios disparos desde fuera. Solano a la media vuelta, Jesús Izquierdo buscando la escuadra y Bebe estrellando el balón en la madera probaron fortuna. Se convirtió el encuentro en un ida y vuelta en el que el Betis, con continuos robos y rápidas salidas, pudo salir favorecido, pero la falta de acierto y la figura de Chemi lo impidieron. Fue en los minutos finales cuando el conjunto de Duda demostró su mayor eficacia aumentando la distancia. Pudo hacerlo primero Marinovic con un lanzamiento de penalti –que había sido cometido sobre Waltinho-, pero Sarmiento detuvo el lanzamiento del croata. No iba a perdonar, sin embargo, Lucao. Tras un robo de Franklin en campo contrario se quedaba mano a mano con el arquero bético y ponía el balón abajo para hacer el segundo antes del paso por vestuarios.

Toda la falta de puntería que no habían tenido los de Juanito durante la primera parte, la tuvieron nada más comenzar la segunda. Prácticamente en la primera jugada de ataque Chaguinha salía a la contra y lograba batir a Chemi con una buena definición para recortar distancias.

Apenas le iba a durar la alegría al conjunto visitante, ya que en la siguiente jugada el Jimbee iba a recuperar la ventaja. Larga jugada de Lucao en la que no pudo finalizar, pero en la que tuvo la pausa necesaria para devolver el balón atrás y encontrar la llegada de Waltinho, que disparaba desde fuera y batía a Sarmiento para hacer el tercer gol de los meloneros. Una ventaja que se iba a ver ampliada de nuevo. Falta sacada en corto que Solano recibe de espaldas dentro del área y en la que define cruzando el balón a la media vuelta para poner el cuarto.

Eran los mejores minutos –o al menos los más cómodos de los de Duda- en los que parecía que el encuentro estaba visto para sentencia por la diferencia de goles que había entre ambos equipos. Sin embargo, solo dos minutos después, el Betis se volvía a meter en el partido con el tanto de Rubén Cornejo, que remataba solo en el segundo palo una rápida contra.

Era el arreón que buscaba el equipo bético para ir a por un empate que nunca estuvo cerca de llegar. Ni siquiera cuando el técnico verdiblanco tiró de portero jugador. En las pocas ocasiones que tuvo en el tramo final, apareció Chemi para mantener un marcador que no se movió hasta que restaban pocos segundos, cuando Jesús Izquierdo recogió un balón suelto y desde campo propio hacía el quinto para cerrar un partido que devuelve al Jimbee a lo más alto de la tabla –con un partido más que Levante- y que le da la satisfacción de ser el mejor equipo de la primera vuelta.