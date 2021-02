‘El que la sigue la consigue’. Bien podría ser ese el lema que mejor defina a José Luis Loreto, desde este lunes nuevo entrenador del Real Murcia. No había temporada en la que el sevillano, cada vez que en Nueva Condomina cortaban la cabeza de un entrenador, se ofrecía para ocupar el banquillo. Cada una de sus llamadas siempre recibía un ‘no’ por respuesta. Pues después de muchísimos intentos, por fin tendrá la oportunidad que siempre buscó.

Y si Loreto, delantero del Real Murcia desde 1999 a 2003, va a regresar al club grana como entrenador es gracias a Julio Algar. El director deportivo madrileño no lo ha dudado ni un momento. Ni el currículum del andaluz, que solo ha dirigido a tres clubes de Tercera División, ni el momento crítico que vive el Real Murcia y todo lo que hay en juego en cuatro jornadas han pesado para que el responsable de la parcela deportiva apueste por el sevillano como sustituto de Adrián Hernández.

Cuando en la mañana de ayer los murcianistas confirmaba el despido del murciano, un hecho que ya se conocía desde que los granas caían en Linarejos, parecía que iba a tocar correr en Nueva Condomina. Con Julio Algar autodescartándose para el banquillo, al no querer seguir caldeando los ánimos en unas semanas en las que lo más importante es tener tranquilidad para no empeorar todavía más la situación, empezaba el baile de nombres. O eso parecía. Porque a media tarde ya se había cerrado la contratación de un nuevo técnico.

Para este difícil reto, el madrileño no dudaba en levantar el teléfono para llamar a su amigo Loreto. Ambos tienen una buena relación después de haber coincidido como jugadores tanto en el Real Murcia como en el Córdoba y el Molinense. Con la propuesta que siempre había soñado sobre la mesa, el sevillano ni se lo pensó. Y en apenas unas horas, la contratación se cerraba.

José Luis Loreto, que vistió la elástica grana durante cuatro temporadas en los primeros años de la etapa de Jesús Samper, tendrá a sus cincuenta años su primera gran oportunidad en un banquillo. Además será la primera vez que pueda dirigir a un equipo que no sea de Tercera División. Y es que su currículum en los banquillos es escaso. Después de pasar por las categorías inferiores del Molinense y del Valdefierro zaragozano, debutaría en Tercera División con el Ebro en 2012. En la campaña 13-14 se puso al frente del Ejea, también de la cuarta categoría, llegando a jugar el play off, pero no siendo capaz de dar el salto a Segunda B. Ese verano regresaría al Ebro, con el que sí logró el ascenso, sin embargo no continuaría en el banquillo aragonés. En 2015 retornó al Ejea, en una segunda etapa que duraría hasta 2017. En su lista de clubes también se encuentra el Deportivo Brea, también de Tercera. En 2018 aterrizó en el Zaragoza como segundo de Víctor Fernández.

José Luis Loreto no tendrá tiempo que perder en el Real Murcia, y es que en este inicio de 2021 el club grana se ha metido en un completo lío. Cuatro jornadas llevan los murcianistas sin ganar, quedando ya más cerca de los puestos de descenso que de los que dan acceso a la Liga Pro. Pese a los avisos ante el Betis B y el Lorca Deportiva, el consejo de administración decidió esperar, dando varias vidas extras a Adrián Hernández. Fue el 2-0 en Linarejos, donde el Real Murcia ofreció una imagen lamentable, el que llevó a decidir la destitución del técnico. El nuevo preparador grana debutará este domingo ante el Yeclano. La semana siguiente el equipo descansará, para luego cerrar esta liguilla frente al Córdoba, al UCAM y al El Ejido 2012.

Si con Loreto como jugador el Real Murcia logró dos ascensos, uno a Segunda y otro a Primera, el sevillano intentará ahora desde el banquillo revertir la crisis murcianista y conseguir uno de los billetes a la Liga Pro.

Adrián tampoco puede con la maldición de los dos años

Completar dos temporadas en el banquillo del Real Murcia es una misión imposible. Cuando parecía que Adrián Hernández podría acabar con esa maldición, la crisis deportiva abierta en este inicio de 2021 ha acabado costando el puesto al murciano, que abandona NC después de dirigir al equipo en 50 partidos oficiales. En los últimos 30 años, solo Iñaki Alonso permaneció dos temporadas completas en el banquillo grana -2010-2011 y 2011-2012-. Más cerca que Adrián se quedó José Mauel Aira, que asumió el cargo en verano de 2014 y fue despedido en mayo de 2015, cuando solo faltaba una jornada para acabar la liga regular.