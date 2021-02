Sin apenas tiempo para recomponerse ni para encajar todo lo bien que debiera el golpe sufrido el pasado sábado. Después de la contundente derrota en el Palacio de los Deportes ante el Barça por 2-6, el Jimbee Cartagena tiene que reaccionar y volver a entrar en dinámica para que no se escapen más puntos. Esta tarde (17.00 horas), el conjunto melonero recibe al Real Betis en el que fue uno de los encuentros aplazados para los de Duda.

El encuentro, que corresponde a la jornada 17 de la fase regular de liga, pone frente a frente a dos equipos que vienen de perder de forma contundente y que quieren desquitarse volviendo a la senda del triunfo. El Jimbee ha contado con dos días para preparar el encuentro. Sin embargo, el técnico brasileño es consciente de que las circunstancias del rival hacen que esto no pueda ser una excusa: «Es poco tiempo para preparar un partido, pero no nos podemos quejar porque el Betis jugó un día después que nosotros. Tenemos un día más. Jugamos en nuestra pista y sin un viaje de por medio, así que lo físico no puede ser considerado como un hándicap para nosotros», comentaba Duda.

Recuperarse del mazazo sufrido el sábado y volver a ponerse arriba es una de las motivaciones del encuentro. La otra, la de lograr alzarse como campeón de invierno, ya que con este partido -aplazado en su momento- se pone fin a la primera vuelta. Por lo tanto, si el Jimbee logra vencer se coronaría como tal.

Para lograrlo, Duda no podrá contar con dos futbolistas importantes como son Juanpi, que fue expulsado ante el Barça, y Andresito, que continúa lesionado. A pesar de ello, el técnico ve al equipo «con capacidad y una plantilla larga para afrontarlo con garantías».

Todavía con la derrota ante los azulgrana en el retrovisor, el Jimbee quiere despejar dudas y volver a la dinámica vencedora que atravesaba: «Todo lo que sea ahora perder tiempo con el Barça no nos interesa. Fallamos en contundencia y en lectura individual en algunas jugadas, que es lo que marca el resultado final. Pero ahora tenemos otro tipo de partido», sentenciaba.