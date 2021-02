ElPozo Murcia Costa Cálida se enfrenta este miércoles tras casi un mes de parón al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en partido aplazado por coronavirus "con ganas, confianza y convicción", según su entrenador, Diego Giustozzi, en su camino para subir posiciones en la Primera División de fútbol sala desde la novena que ocupa.

Al encuentro, de la decimosexta jornada, llega ElPozo con 23 puntos en 14 partidos, seis menos de los que llevan algunos rivales en la pelea por las primeras plazas, como el Palma Futsal y el Barça.

La clasificación es engañosa y si el conjunto murciano ganase todos los compromisos que tiene pendientes, podría hasta ser líder.

El último encuentro grana data del 19 de enero y el penúltimo, del 21 de diciembre de 2020.

Ahora el rival será el decimosexto, con 16 puntos en 17 encuentros, al que entrena Josan González, exentrenador del filial de ElPozo.

"Se nota el parón de 20 días en algunos jugadores en la intensidad y se ve que les falta tiempo, pero no queda otra que mirar hacia adelante", ha apuntado Giustozzi.

"Anímicamente estamos muy bien y dejamos buenas sensaciones en los últimos partidos que disputamos", ha añadido antes de dar una clave para encarar lo que les viene: "Tenemos como minimundiales con partidos cada 48 horas para sacar esto adelante".

El de Buenos Aires descarta hacer rotaciones basándose en lo que ocurrió en el comienzo de la temporada.

"Tras la Liga de Campeones, no nos fue bien con ellas y aunque ahora jugaremos cinco partidos en diez días y luego siete en 12, hasta donde no lleguen las piernas tendrá que hacerlo el corazón y donde no llegue el corazón, la cabeza", ha manifestado.

"Es un placer jugar contra un técnico que nos conoce y cuyo equipo juega de frente, te ataca y te busca y eso es algo que en el fútbol sala de hoy se agradece, porque así se ven grandes espectáculos", ha indicado sobre el hecho de tener enfrente a Josan.