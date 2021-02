El UCAM Murcia sigue sin superar su mala racha. Tras el empate ante el Betis Deportivo (1-1) ya son cinco jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Comenzó de manera extraordinaria el conjunto universitario, con un gran juego colectivo con balón que pronto se vio recompensado con un gol de Josete tras un córner en el minuto 23. Pudo ampliar la renta el equipo de Salmerón en varias ocasiones posteriores pero no lo consiguió. El que sí lo hizo fue el Betis en la segunda mitad por parte de Raúl García tras un magnífico centro de Juan Serrano. Puso las tablas el filial bético y los azuldorados lo intentaron hasta el final aunque no hallaron recompensa.

Partido clave en el Besoccer La Condomina. El UCAM Murcia necesitaba volver a la senda de la victoria después de cuatro partidos sin hacerlo para superar el peor bache de resultados de la temporada y volver a ser el equipo que era. Enfrente tenía al Betis Deportivo, que precisamente no era un rival fácil. El filial bético llegaba en racha a uno de los partidos más importantes de la primera fase. Tres victorias seguidas, grandes sensaciones que mejoraban con cada partido y sin perder desde el pasado 18 de octubre, en la primera jornada. Desde entonces, los de Ruano no habían hecho más que crecer como equipo.

Analizando las dinámicas, no era el mejor escenario para el UCAM Murcia pese a la igualdad en la clasificación. Pero los universitarios se sobrepusieron a esa circunstancia y miraron de tú a tú –como hacía tiempo que no mostraban- al Betis. Salmerón preparó el partido de una manera diferente por la baja de Rafa de Vicente. Colocó a Josete Malagón en el centro del campo junto a Buyla y Tropi y el hueco que dejaba libre en la zaga lo ocupó Admonio. Y la jugada le salió realmente bien al técnico, pues el UCAM Murcia jugó extraordinariamente bien durante la primera mitad. Propuso con balón y creció a raíz de él. Como no podía ser de otra forma, las ocasiones pronto empezaron a sucederse para la escuadra azuldorada. Dos ocasiones de Johan en los primeros diez minutos –la segunda muy clara- pusieron en alerta al Betis, que se vio sorprendido por esta versión dominadora del UCAM Murcia con balón. Johan seguía a lo suyo y no se cansó de correr la banda derecha y generó mucho peligro. En una de las muchas subidas que hizo en el primer tiempo, habilitó a Jordi Sánchez con un gran pase y Rebollo sacó la mano para evitar el primer gol de los universitarios antes del cuarto de hora.

El Betis quería despertar e intentó tener la pelota. Y no lo hizo mal. Los de Ruano manejaban la pelota con criterio, comenzando el juego con un Rebollo metido entre los centrales pero el UCAM estaba muy bien cerrado y apenas crearon peligro. El premio al buen trabajo de los de Salmerón llegó en el minuto 23 a balón parado. Alberto Fernández botó un córner muy cerrado, la peinó Charlie Dean en el primer palo y Josete, sobre la línea de gol, introdujo el balón en la portería. Un tanto que hacía justicia en lo que se estaba viendo en el terreno de juego.

Tras el gol, el UCAM Murcia bajó un poco la presión y el esférico se fue decantando con el paso de los minutos para los verdiblancos. Pero los murcianos estaban muy bien cerrados. Ganó la solidez que había perdido en las últimas jornadas con Josete actuando de cierre y Admonio en el eje de la zaga junto a Charlie Dean. De hecho, poco sucedió desde el gol hasta el final de la primera mitad. El UCAM pasó de dominar con el balón a dominar sin balón, pues el Betis no llegaba y estaban cómodos. De hecho, pudo ampliar la renta el equipo universitario gracias a un gran esfuerzo de Alberto Fernández, que presionó a Rebollo e interceptó el despeje del arquero. Por muy poco no se fue el UCAM con dos de ventaja el descanso.

Segunda parte igualada

Tras la reanudación, los de Salmerón seguían teniendo la chispa que el encuentro merecía. No se vinieron abajo y comenzaron en los primeros minutos teniendo dos ocasiones clarísimas. La primera, un disparo de Alberto Fernández que se marchó por muy poco y la segunda, tras un centro de Liberto que cabeceó Charlie Dean. También se marchó rozando el palo. El Betis, por su parte, ya se había adueñado casi por completo de la posesión pero tenía el mismo problema que en la primera. No conseguía romper el entramado defensivo del UCAM Murcia. Y eso hacía muchos partidos que no sucedía, pues la laguna de resultados de los últimos partidos de los universitarios mayoritariamente venía por ahí.

Movió el banquillo José María Salmerón, sacando a Javi Moreno y a Pablo Espina por Liberto y Buyla. No le estaba gustando a Salmerón lo que veía en el campo y cambió el esquema del 4-3-3 al 4-4-2. Pero no consiguió mitigar el efecto el dominio verdiblanco y pasó lo que suele suceder cuando un equipo se repliega tan pronto en un partido de fútbol. En una buena jugada de Juan Serrano, centró por la banda derecha y puso un centro medido a la cabeza de Raúl García para que hiciera las tablas.

Tras el gol bético, se sucedieron los peores minutos del UCAM Murcia y el nerviosismo se adueñó de ellos. El Betis Deportivo olió la sangre y se creció ante la situación. Para colmo, Jordi Sánchez se tuvo que marchar lesionado en el 75. Su puesto lo ocupó un Isaac Aketxe, que desde la llegada del catalán, ha perdido protagonismo en el esquema de Salmerón. Pasado el efecto revitalizante del gol para los visitantes, el UCAM volvió a mostrar hambre de gol y se fue a por el partido abanderado por un gran Javi Moreno, que actuó como perfecto revulsivo desde su entrada en el campo.

Lo intentó hasta el último minuto el equipo universitario, que acabó más volcado que los visitantes en busca de los tres puntos. Y la tuvo en el minuto 90, con una falta muy peligrosa en la frontal del área. Isaac Aketxe cogió carrerilla sabiendo que ahí estaba la victoria pero el disparo le salió muy centrado y Rebollo repelió de puños. No hubo tiempo para más y ambos equipos se marcharon con un punto más en su casillero.