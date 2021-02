Empieza otra semana decisiva de cara al futuro institucional del Real Murcia. Y ya van unas cuantas con este adjetivo, pero lo cierto es que va a seguir siendo así, pues solo quedan cuatro jornadas para que finalice la primera fase de esta temporada tan importante, en la que la permanencia supondrá un descenso automático a la cuarta categoría de España. Algo que ni económicamente ni socialmente, el club grana no se podría permitir.

El Real Murcia no está en su mejor momento de la temporada. Los de Adrián Hernández llevan sin ganar casi un mes. La última vez que lo consiguieron fue en casa del Granada B por 0-1 con gol de Alberto Toril. Desde entonces, los granas han sumado dos empates y una derrota. Una situación que no les ha dejado meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos, aunque sí que es cierto que siguen estando cerca. Actualmente, el Real Murcia es sexto, a dos puntos del tercer clasificado y a cinco del primero con tan solo quince por disputarse.

El tiempo se va agotando y es crucial que el Real Murcia saque un resultado positivo hoy ante el Linares (17.00, La 7) en una visita muy complicada, ya que el Linares, a pesar de caer estrepitosamente la jornada pasada por 0-3 frente al Sevilla Atlético, es uno de los equipos más en forma de la competición y que mejor fútbol estaba practicando hasta esa derrota. Además, son un equipo muy fuerte en el Municipal de Linarejos, ya que hasta la derrota de la semana pasada, nadie había sido capaz de conseguir los tres puntos en su campo. El equipo dirigido por Alberto González se caracteriza por ser un bloque sólido pero que además tienen un buen trato de balón, ya que tiene jugadores en sus filas como Rodri o el exmurcianista Fran Carnicer en el centro del campo. En la delantera, dos jugadores destacan por encima de los demás. Hugo Díaz, ex del UCAM Murcia y Marc Mas, están liderando al equipo en cuanto a anotación con cuatro y cinco goles respectivamente.

En el Real Murcia, la revolución de invierno, con hasta siete fichajes, no está surtiendo efecto hasta el momento. De hecho, el equipo está atravesando el peor bache de resultados de la temporada en el peor momento posible. El poco tiempo del que han dispuesto los jugadores para acoplarse a los peculiares sistemas de Adrián Hernández hace que el equipo no carbure al 100 %. Tampoco han ayudado las lesiones, pues los murcianistas han visto como en las últimas jornadas Curto, Iván Pérez, Yeray, Marcos Mendes o Alberto Toril se vean perjudicados con distintos problemas musculares y no poder confeccionar un once estable. Afortunadamente para Adrián, para el vital partido contra el Linares ha recuperado a Marcos Mendes y Alberto Toril en la delantera. Siguen de baja Curto, Melgar e Iván Pérez. A estos tres, se les une la baja de Edu Luna por sanción. Estaba siendo imprescindible en la zaga para su técnico y había disputado todos los partidos de liga hasta el momento. El puesto libre en el once lo ocupará Antonio López o Miguel Muñoz.