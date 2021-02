El Cartagena sacó un empate ante el Rayo que puede verse de dos formas: insuficiente porque le mantiene una semana más en posiciones de descenso o un buen punto por haberlo conseguido ante un potente equipo. Desde luego, teniendo en cuenta la dinámica que se arrastraba anteriormente, la imagen ante el equipo de Iraola no fue ni mucho menos negativa: «Hoy hemos hecho un buen partido, no hemos conseguido ganar y nos vamos jodidos por no hacerlo. Pero sabemos que hemos estado bien y es la forma de salir de esta situación», comentaba Luis Carrión tras el encuentro.

Mostraba el propio técnico esas dos sensaciones. La de saber que no siempre se puede puntuar ante equipo de arriba y la de ser consciente de que podrían haberse conseguido los tres: «Me deja un sabor agridulce porque nos hemos conseguido remontar el partido y remontar estando bien. Justo antes del segundo el equipo empezaba a sentirse un poco cómodo con balón. El empate nos llega en una acción que defendemos corrigiendo, que es algo que tenemos que cambiar. Me deja sabor agridulce por eso, pero los chavales han hecho un esfuerzo y creo que es el camino», afirmaba el catalán.

Aun así, se marchaba satisfecho por la imagen dada por unos jugadores que lo dieron todo sobre el terreno de juego: «Tengo la sensación de que hemos competido bien a pesar de que ha habido errores tanto propios como de ellos. En algunas fases del partido hemos estado bien. Después de habernos puesto por delante ante un equipo así tengo la sensación de que un buen equipo como es el Rayo se nos ha escapado. Pero creo que hemos estado bien en líneas generales y que hemos competido bien. Es la línea que debemos seguir», aseguraba.

Uno de los aspectos que más ha mejorado este Cartagena en las últimas semanas es el mental. Cuando llegó Carrión vio a un equipo hundido y esta vez fue capaz de sobreponerse a las adversidades en los goles encajados: «El equipo me ha demostrado que mentalmente es fuerte, porque remontarle a un equipo como el Rayo no es fácil. Lo de vernos en descenso no es que no me preocupe, pero creo que estamos en la línea a seguir para dejar de estarlo. Pero es una sensación que debemos mantener», manifestaba Carrión.

En el encuentro hubo algunas acciones que ambos equipos protestaron, pero que para el técnico no influyeron en el resultado: «Prefiero no opinar de los árbitros, que bastante tienen con lo suyo. Vamos a mirar lo nuestro, que tenemos cosas que corregir», concluía el técnico.