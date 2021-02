Hacía catorce años que el Jimbee Cartagena no llegaba a un partido liderando la clasificación de la máxima categoría del fútbol sala español. El equipo cartagenero se colocó en lo más alto de la tabla tras vencer a O Parrulo de forma contundente. Ahora, quiere que esa primera posición no se quede en una mera anécdota y consolidarse arriba. Y la primera prueba de fuego será esta misma tarde frente al Barcelona en el Palacio de los Deportes de Cartagena (17.00 horas, GOL). «Queremos que el liderato no sea tan efímero y seguir al frente de la clasificación. Sería muy positivo para refrendar todo aquello que hemos ido haciendo», comentaba Duda, entrenador del Jimbee, en la previa del choque.

Sin embargo, no será nada fácil lograrlo, ya que enfrente no estará precisamente un rival asequible. El Barça visita el Palacio de los Deportes en pleno ascenso de posiciones en la tabla. Después de un flojo arranque, el conjunto blaugrana ya se sitúa en cuarta posición y quiere meterle un nuevo mordisco a la clasificación para recortar distancia con los equipos de arriba: «Nos enfrentamos al dominador del campeonato español en los últimos años –con permiso de Inter-. Han empezado mal la temporada después de ser campeones de Europa, pero ya han retomado su buena forma. Llevan una racha espectacular en liga. Para nosotros es un reto ganar a un equipo de este nivel y uno de los grandes favoritos del campeonato», aseguraba el técnico.

Se da además la circunstancia de que el conjunto catalán tiene en los próximos días un encuentro importante de Champions que les puede hacer llegar con la vista algo desviada del choque en Cartagena. Algo que el técnico del Jimbee no cree que le vaya a suceder: «Llevan mucho tiempo jugando muchas competiciones y están acostumbrados a separar y diferenciar todas ellas. Pero ojalá vengan pendientes de lo que vaya a pasar en UEFA. De todos modos, nosotros tenemos que contar siempre con la mejor versión del rival», decía ayer Duda.

El Jimbee afronta el encuentro sabiendo que este año una de sus mejores ‘armas’ está siendo el Palacio. Ningún equipo ha sido capaz de llevarse los tres puntos de su cancha, por lo que confían en que siga siendo talismán a pesar de que el público no podrá estar apoyando desde la grada: «Es una pena que en este tipo de partidos no haya público. Al principio de la temporada pensábamos que a estas alturas no habría problema con esto, pero no es así y tenemos que seguir haciendo del Palacio un fortín», concluyó el brasileño.