Tablas entre Cartagena y Rayo Vallecano (2-2). El conjunto albinegro suma un gran punto ante uno de los ‘gallitos’ de LaLiga Smartbank. Rubén Castro lideró la nave albinegra con sus dos goles, pero no fueron suficientes para que el Cartagena se llevase la victoria. Sensación agridulce para un Cartagena que compitió seriamente pero que no estuvo demasiado acertado en defensa.

Comenzaba la primera parte en el Cartagonova con un Rayo Vallecano proponiendo un partido con un ritmo alto y con muchas ocasiones. Los de Iraola le pusieron las cosas muy complicadas a los albinegros en los primeros minutos, con una presión muy alta que dificultaba la salida del balón del Cartagena. Empezó mal el conjunto cartagenerista, dubitativo y sin la capacidad de construir juego, además de mostrarse algo desordenados en defensa.

De un desbarajuste defensivo llegó el primer tanto de los visitantes: José Pozo hizo una gran arrancada cerca del área, filtró el balón hacia Guerrero que batió a Chichizola pero el balón impactó en el poste. El rechace lo cazó el futbolista malagueño que puso el 0-1 en el marcador. Pozo amargó la tarde muy pronto para los locales y fue un incordio continuo para Antoñito por la banda derecha.

Con el gol, al Cartagena le costó recuperarse y andaba algo desorientado en el campo. La medular albinegra estaba sobrepasada. Aburjania y Carrasquilla no fueron capaces de dar apoyo a la defensa y el Rayo lo tuvo mucho más fácil, imponiendo el dominio territorial y de las ocasiones.

No obstante, se le abrió un pequeño hilo de esperanza al Cartagena cuando peor se mostraba: Emiliano Velázquez barrió por detrás a Rubén Castro dentro del área y Gorostegui Fernández no dudó en señalar la pena máxima. Y el canario no falló. Castro puso el empate en el marcador, sumando ya 11 tantos en lo que llevamos de temporada.

El gol le hizo bien al Cartagena, que intentaba retener más la posesión para poder llegar al área. Antoñito tuvo la ocasión de poner un buen centro desde la derecha, pero Dimitrievski lo atajó antes de que encontrase rematador. Poco antes del descanso, el Rayo volvió a enseñar los dientes: Comesaña tuvo la ocasión de marcar el segundo gol con un disparo franco dentro del área, pero bloquearon bien los centrales albinegros.

El conjunto de Iraola acabó con mejores sensaciones el primer acto, pero el Cartagena tuvo la ocasión más clara de estos compases finales: Rubén Castro tuvo la oportunidad de hacer el 2-1. Se quedaba solo el canario dentro del área superando a Saveljich con un buen control y empala un gran disparo hacia el área que consigue despejar Dimitrievski. Tablas al descanso, pero con un Rayo Vallecano siendo superior en el dominio del juego.

La segunda parte comenzó con el mismo guion que en la primera: el Rayo Vallecano quería controlar el partido desde la intensidad y el ritmo alto. Los vallecanos querían tener de nuevo el peso del partido, ejerciendo una presión alta en el campo albinegro. El Cartagena estaba en problemas serios, muy arrinconado intentando contrarrestar todas las acometidas del Rayo.

Los de Carrión pudieron rehacerse después de esos minutos iniciales de agobio, y comenzaron a animarse a ir hacia el ataque. Los albinegros pusieron un centro lateral que iba con mucha intención al área, pero Dimitrievski lo atajó sin problemas.

Poco después, Nacho Gil le robó el balón a Isi Palazón, sirviéndole el balón a Elady. El jienense vio desmarcado a Rubén Castro y le lanzó un gran pase al hueco para que el canario levantase el balón suavemente sobre Dimitrievski para hacer el segundo tanto para el equipo cartagenero. Doblete para el máximo goleador albinegro que firmaba una tarde impecable a nivel individual. De Blasis pudo ponerle la asistencia para el tercer gol en la siguiente jugada, pero el disparo de Rubén Castro se fue demasiado alto.

El Cartagena no supo defender bien esa ventaja y el Rayo volvió a golpear: Álvaro García le puso un gran balón a Yacine Qasmi para que solo tuviera que empujarla ante la mala colocación defensiva de los albinegros. No defendieron bien esa acción que le costó el 2-2 al Cartagena.

A pesar de encajar el gol, el Cartagena se rehízo del gol en contra intentando buscar la remontada en varias ocasiones. Los de Iraola también tuvieron las suyas por parte de Joni Montiel que intentó asustar a Chichizola con dos disparos potentes desde fuera del área, que se acabaron yendo muy arriba. El guardameta argentino tuvo que esforzarse para blocar el disparo franco directo de falta de Bebe.

El Cartagena supo aguantar bien la tormenta del Rayo Vallecano en los últimos minutos. Los de Iraola tuvieron varias ocasiones de peligro en los últimos compases del partido, pero el conjunto albinegro pudo aguantar la compostura. El Cartagena sigue acumulando buenas sensaciones, compitiendo, planteando un partido muy serio consiguiendo un buen punto.