Hacía mucho tiempo que el FC Cartagena no vivía una semana tranquila para afrontar el siguiente encuentro. La victoria del pasado sábado ante el Oviedo ha dado algo de aire y ha cambiado completamente la mentalidad del equipo y del entorno. El artífice –en parte- de que haya podido ser así, Luis Carrión, la catalogaba como “una buena semana de trabajo” en la que se muestran “con ganas de que llegue el partido para conseguir los tres puntos”.

Se refería al encuentro que disputa este sábado frente al Rayo Vallecano en el Cartagonova, que supone una prueba de fuego para ver si realmente el equipo ha comenzado a despegar: “No es una final, sino un partido muy importante en el que vamos a hacer todo lo posible para ganar, pero quedan muchos puntos y partidos. Para nosotros es importante vernos mañana con 27 puntos cuando acabe el partido y es lo que intentaremos”, comentaba el técnico.

Tendrá enfrente el Cartagena a uno de los equipos más potentes de la categoría. El Rayo Vallecano, a pesar de haber perdido el último encuentro, llega de realizar grandes actuaciones que le sitúan en posiciones de play off de ascenso: “El Rayo es un buen equipo, pero que tiene fisuras como tienen todos los del mundo. Tenemos que intentar aprovechar lo que hacen peor y contrarrestar lo que hacen mejor. Son muy intensos en la presión y tienen gente muy rápida, pero hemos trabajado para que no nos hagan daño y para poder hacerles daño nosotros”, afirmaba Carrión.

Será un encuentro al que ambos conjuntos lleguen con bajas importantes. El equipo madrileño tiene varios futbolistas indispuestos, mientras que el Cartagena no podrá contar con Álex Gallar, que caía lesionado la pasada semana: “Yo creo que el equipo está preparado para suplir su baja con nivel. Me sabe mal por Álex porque le hubiera encantado estar, pero vamos a sacar un once bastante competitivo. Igual que nosotros vamos a suplir la baja de Álex, ellos van a hacerlo con las suyas. Van a salir con once muy buenos jugadores”, manifestaba el catalán.

Ganarle a un equipo como el Rayo supondría dar un golpe encima de la mesa para salir de la zona de descenso y creer aún más en el buen estado del equipo. Sin embargo, Luis Carrión tiene un objetivo más allá de ese: Lo que quiero es que lo que hemos trabajado se vea reflejado en el campo y que cuando salgamos por el parking del estadio el sábado estemos orgullosos y nos vayamos a casa hechos polvo de todo lo que hemos trabajado. Quiero que mi equipo sea así. Es una oportunidad para que nosotros mismos creamos en lo que hacemos y para que consigamos los tres puntos y salgamos de ahí abajo. Supondría ganarle a un buen rival, que a nivel anímico sería muy importante”, afirmaba el entrenador albinegro.

"Es una oportunidad para que nosotros mismos creamos en lo que hacemos y para que consigamos los tres puntos y salgamos de ahí abajo" Luis Carrión - Entrenador del FC Cartagena

Quitando la mirada del partido del Rayo, el Cartagena va mostrando cada vez más confianza. Parte de ello, gracias al intenso trabajo mental que se está llevando a cabo en las últimas semanas: “En la faceta mental hemos mejorado bastante, que es lo que peor vi cuando llegué. Evidentemente ayudan la victoria del otro día y el buen partido de Gijón, pero hay que seguir. Hay que hacer un buen partido contra el Rayo para estar aún mejor”. En cuanto al juego, Carrión es consciente de que queda mucho camino por recorrer: “Tenemos mucho margen de mejora, especialmente en situaciones ofensivas. Atrás tenemos que seguir mejorando la presión, que es algo que hemos ido trabajando de forma progresiva durante las semanas”, sentenciaba.