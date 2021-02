Puede sonar a tópico, pero el Real Murcia se juega algo más que tres puntos este domingo en Linares (17.00 horas, La 7TV). Y es que en juego está la credibilidad del equipo para poder aspirar a lograr una de las tres primeras plazas que dan acceso a la Segunda B Pro al término de esta primera fase, después del esfuerzo realizado en el mercado invernal con hasta ocho incorporaciones. Pero también la confianza y el crédito de su entrenador, al dudar a principios de semana sobre su continuidad desde el propio Consejo debido a la mala racha de resultados. El Real Murcia acumula tres jornadas sin ganar y deberá encontrar en los últimos cinco encuentros que restan la solidez que ha echado en falta durante las últimas fechas. Pero tendrá que hacerlo sin el jugador en el que Adrián Hernández ha depositado toda su confianza este curso.

Y es que el central Edu Luna es el único futbolista de la plantilla grana que ha estado sobre el césped durante todos los duelos de esta campaña. De hecho, ha sido titular en esos trece partidos y nunca ha sido sustituido, por lo que ha disputado todos los minutos posibles (1170). Sin embargo, no podrá seguir engordando estas cifras este domingo al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. La cartulina amarilla de la pasada jornada en el empate frente al Lorca Deportiva (1-1) fue la quinta que veía el central de Puente Tocinos en este curso, por lo que no estará el domingo para visitar a un Linares que es el líder con cinco puntos respecto al cuadro murcianista, que marcha en sexta posición.

Adrián Hernández se verá obligado a tener que hacer cambios en el eje central de la zaga. La opción natural será el regreso de Miguel Muñoz al once, quien pese a ser uno de los más utilizados por el entrenador murciano esta temporada, se quedó fuera del once frente al Lorca Deportiva. Por lo que todo apunta que, junto a Antonio López, sería la pareja que formase el centro de la defensa si no existen contratiempos con las lesiones en los últimos entrenamientos. No obstante, el entrenador grana también podría optar por una defensa de tres y dos carrileros, como ya ha utilizado anteriormente, liberando a Álvaro Moreno de su rol como lateral izquierdo.

El segundo jugador más utilizado por Adrián Hernández esta temporada, quien también tuvo que cumplir un partido de sanción a principios de enero, es el centrocampista Youness. El mediocentro, con once partidos como titular, ha estado 957 minutos esta temporada.

Reencuentro con Álex Peque

Por otro lado, en las filas del Linares, líder del subgrupo B del grupo IV de Segunda División, se encuentra un futbolista que la pasada campaña estaba a las órdenes de Adrián Hernández. Y es que el murciano Álex Peque se reecontrará con su exequipo este domingo después de no renovar su contrato el pasado verano y firmar por el Linense. Sin embargo, en el mercado invernal ha recalado en el Linares, con el que ha disputado hasta ahora dos encuentros. El último la pasada jornada, donde el cuadro jienense cayó ante el filial del Sevilla (0-3).