Ha sido una semana dura para Adrián Hernández. El pasado domingo se esperaba una victoria del Real Murcia frente al Lorca Deportiva que acercara al equipo a los tres primeros puestos, pero los granas no pudieron pasar del empate a uno. Si bien el director deportivo del club, Julio Algar, respaldó a Hernández en el consejo de administración celebrado el lunes, lo cierto es que durante toda la semana no se ha hablado de otra cosa que de la continuidad del técnico murciano, quien se refirió a este y a otros temas en la rueda de prensa previa al compromiso clave contra el Linares de este domingo.

Hernández aseguró que esta semana ha estado «centrado en el partido en Linarejos, en sacar lo mejor de los futbolistas y seguir con el engranaje del equipo, haciendo foco en lo que está en mi mano y en la multitud de situaciones que podemos mejorar»; todo lo demás, añadió en referencia a los rumores sobre su continuidad, «es incontrolable». Tras el consejo de administración, Algar se puso en contacto con él para trasladarle «que estuviera tranquilo», ya que «no te ratificamos, sino que te reforzamos en el trabajo». El director deportivo «ve mi trabajo en el día a día y está contento», pero «al final es fútbol» y lo que importa «son los resultados», así que «si conseguimos sumar de tres en tres todo quedaría en un mal sueño».

«Hablando de fútbol muchas veces se olvida lo externo» Adrián Hernández - Entrenador del Real Murcia

Para abstraerse de la situación que rodea al club y lograr que sus jugadores se concentren en los entrenamientos, Hernández ha intentado «normalizar y, sobre todo, hablar de fútbol, que es para lo que estamos y lo que nos gusta, nuestra profesión», ya que «hablando de fútbol muchas veces se olvida lo externo». Aunque «podríamos estar mejor, quedan cinco partidos y estamos en disposición de luchar por el objetivo», que es «entrar entre los tres primeros» y acceder a la Liga Pro. «Nosotros no nos vamos a dar por vencidos», dijo Hernández. «Necesitamos hilvanar un par de victorias» que les darían «una fuerza, una moral y unos puntos que serían casi determinantes». Hernández está «convencido de que seguimos un proceso de mejora» con «ocho futbolistas nuevos que tienen que coger ritmo de competición y cada día se les ve un puntico mejor, lo que me hace ser optimista».

Vuelve Toril

Sobe las declaraciones de Francisco Tornel, que dijo que el periodo de adaptación de los jugadores nuevos ya había terminado, Hernández afirmó que «el periodo de adaptación depende del jugador: Adán o Nereo sí están adaptados, pero Adrián Fuentes llevará tres entrenamientos; Mendes, uno; Ton, una semana; Verza, Molinero y Carrillo, dos semanas». «Los jugadores están adaptados a la ciudad» y el equipo «va a crecer mucho a lo largo de las fechas», apuntó. El problema es que esta temporada es «rara» y «no hay fechas, quedan cinco partidos».

Adrián no cree que la primera derrota como local sufrida la pasada jornada contra el Sevilla Atlético haya afectado a su próximo rival: «El Linares es un equipo muy hecho y el Sevilla es muy complicado». En opinión del técnico murciano, se ha subestimado al Linares, que es «un equipo con identidad», al igual que el Yeclano el año pasado. «No tenemos que mirar el nombre del rival», dijo Hernández, «sino en qué estado de forma está, cómo se engrana, qué argumentos tácticos, técnicos y físicos tiene». Según Hernández, «Linarejos va a ser una batalla», un escenario ideal para medir el estado mental del equipo, que Adrián considera que es el principal problema, ya que «no es normal que hagas muy bien sesenta minutos y muy mal treinta».

Adrián habló también del estado físico del equipo: «Perdemos a Edu Luna, pero Toril, que no ha entrenado todavía con el grupo, podrá ir convocado y disponer de minutos; Mendes está en la misma situación». Curto, Iván Pérez y Melgar no estarán disponibles, pero sí Yeray, que esta semana ha entrenado con el grupo y «está en posibilidad de competir».