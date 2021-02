El Sevilla ganó por 2-0 al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y logró una valiosa ventaja para la vuelta tras un partido muy serio, en el que acertó ante el gol en momentos decisivos por medio del francés Jules Koundé y del croata Ivan Rakitic, y en el que el marroquí Yassine Bono le amargó la noche a Leo Messi al abortar todos sus intentos.

Frente a un Barça al que le faltó claridad arriba y mayor solidez en defensa, el Sevilla, que aún no ha encajado ningún gol en esta Copa (12-0 de balance), se adelantó en el minuto 25 con un gran gol de Koundé y, aunque el equipo culé acosó en la reanudación a su rival con intentos vanos, en parte por el gran acierto de Bono, los andaluces ampliaron su renta en una contra culminada por Rakitic a 5 del final.

Sevillistas y culés encaraban el primer asalto de un duelo etiquetado con el tópico de 'final anticipada', a todo o nada para intentar encarrilar el billete que les permitiría optar al segundo título de la campaña, con bajas y en ambos casos sensibles: cuatro recientes en el Barça, entre ellas la del uruguayo Ronald Araújo y sin contar las de larga duración; y otras cuatro en el Sevilla, las del argentino Lucas Ocampos y Jesús Navas las más determinantes.

Ambos llegaron a la cita, por primera vez a doble partido en esta Copa y en un Sánchez-Pizjuán desierto, sin aficionados por mor de la pandemia, en su mejor momento de forma: 7 triunfos seguidos en total los andaluces y 6 los catalanes, en su novena y decimotercera semifinal copera en lo que va de siglo, respectivamente.

Tras no salir hasta el minuto 57 frente al Betis, Messi, el gran verdugo del Sevilla al haberle hecho 37 goles en 40 partidos, volvió a formar en ataque con los galos Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann en un once con cambios.

Además de regresar al medio campo Pedri González y el neerlandés Frenkie de Jong, Ronald Koeman apostó en defensa por Júnior Firpo en la derecha y pasó a Mingueza al centro junto a Umtiti ante la lesión de Araújo y la suplencia de Lenglet, mientras que el argentino Papu Gómez cubrió la baja del extremo Ocampos en los locales.

El partido comenzó igualado y con intensidad, como se preveía por lo que estaba en juego, con una presión alta del Barça y buscando conectar con Messi cerca del área rival y, sobre todo, sorprender por la derecha por medio de un activo Dembélé a un Sevilla que se esforzó por no perder ni el sitio ni el balón en terrenos comprometidos.

El primer aviso claro lo dio, cómo no, el astro argentino a los 11 minutos, pero no aprovechó un magnífico pase a la espalda de la zaga de Griezmann al rematar sobre la marcha con la zurda y salvar a su equipo el meta marroquí Yassine Bono, con un despeje con el pie izquierdo al más puro estilo balonmanístico.

El equilibrio persistió, con más brío ofensivo por parte visitante y una dura pugna en el medio campo entre los sevillistas Jordán, el brasileño Fernando y el exazulgrana Rakitic, apoyados por Suso y el Papu, y los barcelonistas Busquets, De Jong y Pedri, con sus laterales Júnior y Jordi Alba intentando ayudar en ataque.

El equipo de Julen Lopetegui también asustó a los de Koeman poco antes el ecuador del primer tiempo con un remate cruzado del francés Jules Koundé, incorporado al ataque, que salió ligeramente desviado después de un pase de Suso Fernández, lo que fue el preludio del posterior premio para los blancos y con el mismo protagonista.

Así, seis minutos después, en el 25, el central galo logró el 1-0 con un gran gol de un fuerte tiro, también cruzado, tras recibir un balón de Fernando, irse con un caño de Umtiti y fusilar al alemán Marc-André Ter Stegen.

Este mazazo hizo mella en el Barcelona, al que le faltó claridad y no encontró el último pase o la acción decisiva, como en un centro de Jordi Alba que paró Bono o algún intento de Messi desde lejos, y fue el Sevilla el que controló la situación e incluso Sergio Escudero, de un fuerte zurdazo en el tiempo añadido, pudo lograr el segundo, pero Ter Stegen lo evitó con un despeje magistral.

En la reanudación, el Barcelona, obligado por su marcador adverso y herido en su amor propio por sus sombras en ataque, apretó más, dominó, tuvo más el balón y buscó con mayor criterio aprovechar los puntos débiles del Sevilla, que, sin embargo, no se arredró y contragolpeó como en una acción en la que En-Nesyri se 'durmió'.

Messi asumió sus galones y, mucho más activo ahora, trató de generarle problemas al rival con su movilidad y sus remates, como uno desde la frontal del área a los 67 minutos, tras apoyarse en Frenkie de Jong, que desvió Bono, muy seguro, como en una falta centrada con peligro por el argentino al área chica que detuvo el marroquí.

En plena ofensiva azulgrana ante un Sevilla que quizás se replegó en exceso, también por el mayor empuje del rival, y en el que Julen Lopetegui refrescó a su equipo con Rekik, Munir y Luuk de Jong, Messi volvió a intentarlo, pero, tras recoger un rechace en el área grande, remató fuera demostrando que no tenía el punto de mira afinado.

Con el Barcelona volcado en pos del empate, aunque con cierta impotencia por no encontrar opciones claras de gol, el que no perdonó fue Rakitic, quien en uno de los contragolpes de su equipo aprovechó que Umtiti rompía el fuera de juego para controlar, solo, en el área y fusilar a Ter Stegen para lograr el 2-0, un gol que puede ser muy valioso y que no celebró por su pasado azulgrana.

No fue la última ocasión del choque, pues Messi, en el tiempo añadido, lanzó a la perfección una falta directa que se topó de nuevo con Bono, quien salvó de encajar al Sevilla y, de este modo, irá en tres semanas al Camp Nou con una renta a tener en cuenta.

2 - Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero (Rekik, m.69); Jordán (Gudelj, m.80), Fernando, Rakitic; Suso (Óliver Torres, m.82), En-Nesyri (Luuk de Jong, m.69), Papu Gómez (Munir, m.69).

0 - Barcelona: Ter Stegen; Júnior, Mingueza, Umtiti (Trincao, m.90), Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann.

Goles: 1-0, M.25: Koundé. 2-0, M.85: Rakitic.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Jordán (m.64), Escudero (m.66) y Aleix Vidal (m.84), y al visitante Jordi Alba (m.46+).

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado a puerta cerrada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.