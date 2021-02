El Jimbee Cartagena se llevó una sufrida pero merecida victoria de Ferrol que le coloca como líder de la Primera División tras sumar el cuarto triunfo consecutivo (2-6). Waltinho (2), Solano (2), Franklin y Juanpi pusieron los goles para aupar al equipo de Duda a lo más alto de la tabla en un partido que no fue nada fácil.

En los primeros compases de partido, tras un robo de balón en campo local Franklin lanzó un pase medido hacia Lucao, que le dejó el balón templado a Waltinho para que rematase en boca de gol. Conexión brasileña en el primer tanto.

La presión asfixiante de los cartageneros apenas dejaba espacios a los rivales, que no llegaban apenas con peligro. Poco después, Bebe ejecutó de manera magistral una falta dejándole un balón tibio a Solano que solo tuvo que rotar sobre sí mismo, acomodarse el balón y disparar para batir a Marc García.

A los tres minutos, volvieron a asestar otro golpe: Lucao vio desmarcado a Solano desmarcado detrás de la defensa y con Marc García fuera su posición y el brasileño manda un pase medido para que el cordobés hiciese el tercero de la tarde. Con el 0-3 hubo pocas novedades hasta el descanso.

Comenzó bien la segunda parte el Jimbee. Lucao remató bien al primer toque un centro que le llegó desde atrás, pero no pudo encontrar puerta. Héctor Souto intentó cambiarle la cara al partido, introduciendo a Miguel como portero-jugador. Los gallegos intentaron elaborar las jugadas poco a poco, sin correr demasiado riesgo.

Juanpi desatasca el partido

La segunda parte fue madurando y el O Parrulo se comenzó a sentir más cómodo en la cancha, poniendo en aprietos a los cartageneros. Adri tuvo una ocasión clara con Chemi batido, pero no pudo conectar bien con el balón. A pesar de estar pasando algo de apuro en estos minutos, Juanpi puso el cuarto gol con un disparo preciso por la izquierda. Destacaba el de Campos del Río esta fase del encuentro en la que Jimbee se veía apurado.

No obstante, el ímpetu de O Parrulo no decayó y siguieron insistiendo en intentar recortar distancias. Kevin Chis puso el primer gol para los suyos con un buen gol ejecutado desde la derecha en donde el meta Chemi no pudo hacer nada. A falta de diez minutos, el partido se reavivaba en A Malata.

Poco después, el propio Kevin Chis volvió a batir a Chemi con un disparo cruzado. O Parrulo apretaba jugando de cinco, pero también asumieron riesgos: Jimbee Cartagena aprovechó una pérdida de balón que cogería Franklin y no dudó en disparar con la meta vacía. Marcador favorable para los cartageneros con un 2-5 a falta de pocos minutos para el final.

Waltinho puso el sexto gol para los suyos con un disparo lejano aprovechando que la puerta local estaba vacía, poniendo el broche de oro a la goleada que vale un liderato, algo que no había conseguido hasta el momento este club, aunque sí el antiguo Polaris World hace catorce años.