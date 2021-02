José Ángel Serantes, quien formara parte del consejo de administración del Real Murcia desde el inicio de la etapa de Jesús Samper y que llegó a ser presidente de la entidad desde 2009 a 2010, ha fallecido este mismo miércoles después de no poder superar el coronavirus, que le ha tenido varias semanas ingresado en la UCI. El Real Murcia, a través de su página web, ha informado del fallecimiento, indicando que “recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del ex presidente del Real Murcia C.F., D. José Ángel Serantes Pérez”. “Presidente de la entidad en el año 2009, además, formó parte del Consejo de Administración del Real Murcia como consejero y vicepresidente social durante más de una década”, continuaba la nota, añadiendo que “desde el club queremos transmitir nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos, enviando un mensaje de apoyo en estos difíciles momentos”.

José Ángel Serantes fue un hombre que siempre estuvo vinculado al Real Murcia durante la etapa de Jesús Samper en el cuadro grana. Aterrizó en la Región en 1999, cuando el madrileño negociaba la compra del club murcianista, y posteriormente se convirtió en uno de los hombres fuertes del consejo de administración, llegando a ser presidente del Real Murcia en 2009.

Presidente del RACE

El madrileño, antes de llegar al Real Murcia, fue presidente del RACE, desde donde organizó eventos del motor. También dirigió la Asociación de Circuitos españoles, a través de la que entabló una gran amistad con Carmelo Ezpeleta, presidente de DORNA, la empresa que organiza el Campeonato del Mundo de motociclismo. Precisamente en una fiesta en la casa de Ezpeleta fue donde conoció a Jesús Samper y años después se incorporó a la empresa Santa Mónica. En una entrevista publicada por este diario contaba una de las anécdotas que vivió durante su época en el RACE y los avances tecnológicos vividos durante los años ochenta y noventa. "Tengo una anécdota de los años 80, cuando organizábamos rallys y uno de los problemas era poder transmitir los datos para las clasificaciones. Una vez me dijo mi amigo Carmelo Ezpeleta que no me preocupara, que pronto tendríamos un aparato que habían inventado los japoneses que metías un papel por un sitio y salía en otro. Eso era el fax y ahora ha quedado obsoleto. El primer móvil que tuve, a principios de los noventa, costaba cuatrocientas mil pesetas y pesaba cuatro o cinco kilos. Lo llevaba en el coche y nos venía muy bien para la logística de los rallys", contaba Serantes, quien a su llegada al Real Murcia fue clave para impulsar el movimiento peñista y consolidarlo como uno de los principales activos del club.

Serantes era un melómano al que le gustaba la variedad musical. "Con la música es imposible elegir. A mí me gusta todo y en mi discoteca hay clásica, boleros, country y, por ejemplo, Fito. Con el mismo gusto escucho a Mozart, a Fito o a Manolo García. Más que música, me gustan autores", contaba, a la vez que reconocía que "tengo dos pasiones, la música y la medicina". Serantes confesaba que era madridista, aunque con matices: "A nivel de simpatizante soy del Madrid, pero ese concepto se ha diluido porque pienso en murciano. Cualquiera que sigue el fútbol tiene dos equipos, excepto los que son del Madrid y de Madrid. Yo acepto la globalización del fútbol, pero está falseado el tema porque pasa como en el baloncesto, que en la pista no hay ningún español y, sin embargo, somos campeones del mundo", reconocía.

Además, desde Santa Mónica, Serantes impulsó la celebración de varias ediciones de la Med Cup, que durante años se convirtió en un referente en el mundo de la vela. De él partió la idea de realizar una de las pruebas en Cartagena, que impulsó la imagen de la ciudad como destino deportivo.