¿Por qué te fuiste, querido Presi? ¿Por qué te marchaste para no volver? Dime la verdad. Dime que no apareces para poner cordura y orden porque no te dejan. Dime que le has pedido un permiso especial al jefe del Infierno, pero que te lo ha denegado. Dime algo, querido Presi, porque cada día entiendo menos.

No te rías, porfa. No me insistas en que no debería sorprenderme de nada. No me recuerdes que ya nos avisaste. Ya sé que tenías razón. Ya sé que, como tú aventuraste, el Real Murcia se ha convertido en una bolsa de fruta que se ha ido vendiendo y comprando de aquí para allá. Ya sé que nada podría salir bien si personajes como Miguel Martínez, al que tú sacaste a patadas, se instalaban en Nueva Condomina. Ya sé que no solo se sentó en tu sillón. Ya sé que este desastre lleva su nombre y sus apellidos. Al igual que los de Raúl Moro, al que por cierto ningún murcianista ha llevado todavía a los tribunales por hacer lo que hizo; al igual que los de Deseado Flores, que no conforme con traernos al extremeño también nos trajo a García de la Vega; o los de Pedro Contreras. Pero ellos hace ya mucho que no están y el lío institucional por la propiedad se mantiene igual. O diría que peor.

Tu Real Murcia sigue secuestrado. Y ahora no lo digo yo. Ahora lo dicen tres jueces. Pero eso qué importa. Qué importa lo que digan las leyes si esas leyes no son las dictadas por el murcianismo.

Ya no está Gálvez para dar una vergonzosa rueda de prensa en Cobatillas y decir que «ni sentencia del TAS ni del TOS», ya no está Gálvez para salir al balcón y lanzar todo tipo de insultos; pero todo parece seguir igual cuando los tribunales fallan en contra. Ahora, con educación, eso sí. Entre unos y otros, a tu Real Murcia lo van a convertir en un prófugo de la justicia. Pero aquí no pasa nada, querido Presi. ¿Qué va a pasar si el murcianismo está por encima del bien y del mal?

Recuerdas tus últimas Juntas de Accionistas. Recuerdas cómo llegaban unos y otros con la lupa. Recuerdas cómo gritaban para que liberaras al Real Murcia. Recuerdas que no querían entender que tú eras el dueño. Cómo lo iban a entender. Si lo que les hubiera gustado era colarse y borrarte del Libro de Socios para ponerse ellos. Por eso celebraron tanto la llegada de Raúl Moro. Qué mejor que un sinvergüenza que entre venta y venta se despistase para adelantarle por la derecha y sentarse en esos despachos que tanto deseaban, en esos sillones que incluso estando tú caliente ya fueron a buscar, en esas butacas mullidas del palco que no sé qué tienen pero que nadie quiere dejar.

Pues sí, querido Presi, los mismos que te vigilaban con lupa, los mismos que se daban golpes en el pecho gritando que ellos querían al Real Murcia y tú no, esos mismos son los que no tuvieron reparos en 2018 en ser partícipes de una Junta de Accionistas declarada ahora nula judicialmente. Tampoco se cortaron en animar a la gente, esa misma gente que ahora ha perdido sus acciones y su dinero, a participar en una ampliación de capital que se veía a la legua que su aprobación no se ajustaba a la ley.

La Asociación de Accionistas Minoritarios, las peñas, Francisco Tornel, Higinio Pérez, todos los que eran tan valientes contigo, todos los que presumían en ser expertos en leyes mercantiles, llegaron, se sentaron y no fueron capaces ni de alzar la voz. Se ve que Gálvez no les ponía tanto como tú. Sería ese moreno invernal que tan bien te quedaba.

Pero de qué me sorprendo, querido Presi. Como contigo nunca pudieron conseguir sus objetivos, como tú hiciste caso omiso a sus amenazas, pues qué mejor que seguirle el juego a un tonto útil. Qué mejor que otro fuerce la puerta. Luego ya dirían que entraron porque estaba abierta.

Pero todo esto ya lo sabías. Todo esto ya nos lo avisaste y no lo quisimos ver. Como ahora nos negamos a ver la realidad. Y es que no puedo entender que no quede nadie sensato que vea lo que le están haciendo al Real Murcia. Si ya nadie con dos dedos de frente podía creer que fuera una parte del murcianismo, integrado en una Plataforma salvadora, el que aprovechara el golpe de estado impulsado por Deseado Flores y Miguel Martínez y continuado por Gálvez para mantener la República Bananera del Real Murcia; cómo quieres que acepte ahora que un consejo de administración al que consideraba sensato, esté estudiando hacerse ‘un Puigdemont’ para dar una patada a un fallo de 45 páginas que deja poco lugar a dudas. Y todo para imponer su propia ley. Pero claro, ¿qué es la sensatez al lado del ego y del aplauso fácil?

Porque ahora los aficionados más ruidosos del Real Murcia ya no tienen alma de entrenador. Ahora los aficionados tienen alma de abogado. Ahora ya no se juega a adivinar las alineaciones o a criticar los cambios, ahora interpretamos leyes, y si no nos gustan nos las saltamos. Ahora no insultamos a los árbitros cuando nos pitan un penalti en contra, ahora tuiteamos contra los jueces por no darnos la razón. Ahora ya no miramos al palco para exigir play off ni sacamos los pañuelos cuando el ascenso no llega, ahora miramos al palco y les animamos a que se pasen por el forro lo que diga la mismísima Audiencia Provincial. Ahora, la misma justicia a la que se abrazaban cuando el Mercantil les dio la razón, olvidándose de esa falta de firmeza en la que ahora tanto insisten, ya no sirve. Ya lo cantó Melendi. «Yo soy mi propio Rey, y esa es mi ley».

¿Quiénes son los jueces de la AP para determinar quién es el propietario del Real Murcia? ¿Quiénes son tres ‘sangre sucia’, como dirían en los libros de Harry Potter, para determinar que el propietario del club no es el murcianismo?

¿Te imaginas, querido Presi, sus palabras si te hubieran anulado a ti una ampliación de capital? ¿Si hubieras sido tú el que hubieras dejado en papel mojado los títulos de 30.000 accionistas? Pero esto ya no es lo que era, esto ahora es la mismísima antigua Roma. Como el pueblo quiere circo, pues le damos circo. Ese circo que tú tantas veces rechazaste. Ese circo que tú nunca permitiste.