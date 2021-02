Otro 'gatillazo' del UCAM

Un gol en el 83 de Jordi Sánchez permite conseguir un punto

Un quiero y no puedo. Esa es la sensación que se le debió quedar al UCAM Murcia después del empate cosechado ante El Ejido. Y no es para menos, pues el equipo murciano hizo de todo para llevarse los tres puntos y a punto estuvo de irse de vacío. Fue claro dominador de las áreas en casi todos los momentos del partido, jugó con criterio y creó mucho peligro -sobre todo en la primera mitad- mediante un gran Jordi Sánchez. Pero así es el fútbol. Ante el Córdoba este deporte les ´regaló' un punto y ahora les ha quitado dos. La única buena noticia es que tanto el Linares como el Córdoba, ambos por encima del UCAM, no consiguieron la victoria y la tabla sigue comprimiéndose, ya que desde el segundo puesto hasta la sexta plaza, solamente hay tres puntos de diferencia.

El equipo mostró una gran imagen comparándola con la de los últimos partidos, en las que se vio un equipo apagado y apático. Esta vez, a pesar del empate, no fue así. Los jugadores parecieron entender la situación en la que se encuentra el UCAM Murcia y las urgencias que hay por empezar a sumar de tres en tres. Quedan tan solo cinco jornadas de liga y la presión ya no es que amenace a la plantilla, sino que la tienen en el cogote. Sería un fracaso estrepitoso que no se consiguiera entrar en los tres primeros puestos con la gran plantilla que tienen los universitarios y más viendo cómo iba la temporada hace tan solo un mes.

No se consiguió la victoria pero sí se dio un paso adelante para salir de la mala dinámica. Salmerón apostó por un centro del campo titular con Buyla acompañando a de Vicente y Tropi y la jugada le salió francamente bien. El UCAM fue capaz de dominar el esférico salvo momentos puntuales. Disminuyó levemente ese dominio cuando de Vicente, la brújula de este equipo, tuvo que marcharse lesionado a los veinte minutos de juego con molestias en la parte posterior del muslo. Sin duda, la peor noticia de la primera mitad para el UCAM. Le sustituyó Liberto y Salmerón cambió el esquema al 4-4-2, con el que también se vieron muy cómodos. Funcionó muy la apuesta por la titularidad de Jordi Sánchez. El delantero no paró de moverse entre líneas para generar ocasiones. Y las tuvo. En el minuto seis de partido no aprovechó un centro de Alberto Fernández en el área pequeña y al final del primer tiempo, Wilfred le sacó un uno contra uno cuando todo el mundo ya cantaba el gol. Respondió muy bien el catalán a la titularidad. El UCAM dominaba, creaba ocasiones y apenas le generaban peligro. Tan solo Sergio Pérez inquietó a Biel en un disparo de falta directa y en una jugada aislada.

El partido se fue al descanso con muy buenas sensaciones para el UCAM Murcia. Pero esto es fútbol y no siempre se hace justicia. Nada más comenzar la segunda mitad, posiblemente en el único error en defensa del UCAM, los ejidenses se adelantaron en el marcador. Toni Dovale se internó completamente solo ante la pasividad de Josete, que no le cerró bien y éste centró encontrando a Boris libre de marca en el área pequeña. Pilló un buen rebote Biel Ribas con toda su defensa y con razón, pues Charlie Dean tampoco estaba descolocado en el momento del centro de Dovale. Y no es la primera que hace el central inglés en las últimas semanas. No está dando el nivel que mostró a principio de temporada y el equipo lo está notando muchísimo.

El nerviosismo se apoderó de la cabeza de los jugadores del UCAM Murcia en ese momento. Tras el gol, vinieron los peores minutos de juego debido quizás, a la incredulidad de lo que estaba sucediendo y al arrastre negativo de los últimos resultados. El Ejido dejó de buscar la portería rival y los azuldorados, alrededor del 80 subieron una marcha más. Jordi Sánchez encontró el premio del gol, que se le había negado en varias ocasiones de la primera mitad, para hacer el definitivo 1-1 después de cabecear un balón largo que pilló descolocado a Wilfred. El partido no fue a más y poco sucedió tras el empate. Un resultado que ahonda un poco más la crisis del UCAM Murcia.