Sigue el Real Murcia sin cortar la racha negativa de resultados. Ante el Lorca Deportiva tenían una oportunidad de oro para reengancharse a los puestos de cabeza pero «unos muy malos 25 minutos» después del gol de los visitantes, tal y como decía Adrián Hernández, dejó sin opciones de victoria a los murcianistas al llegar «demasiado tarde la reacción».

El técnico murciano se mostró muy molesto en la rueda de prensa posterior al partido, ya que consideraba «idónea» la situación para escalar puestos en la tabla. «Para nada ha sido un buen resultado. Han fallado todos los de arriba y era un momento idílico para ir a Linares a jugarnos casi el liderato». El Real Murcia, si hubiera ganado en Lorca, se habría puesto con 21 puntos a tan solo tres del actual líder, el Linares, con 24 puntos en su casillero.

El Lorca Deportiva dio guerra en la Nueva Condomina en un partido que dispuso de muchas oportunidades. «Las ocasiones que han tenido han sido errores en las vigilancias nuestras y lo demás ha venido por la banda izquierda», declaraba acerca de la creación de peligro del equipo lorquino.

Adrián no estuvo contento con la falta de puntería de sus jugadores de cara al gol, pues « en el fútbol no se puede perdonar. Hay que ir a por más siempre. Hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte», expresaba. A pesar de estar contento con los primeros cuarenta y cinco minutos, el técnico se mostró ambicioso y declaró que «en la primera parte lo podríamos haber hecho mucho mejor».

Si hay algún aspecto en los que Adrián Hernández ponga hincapié es en la energía de los jugadores dentro del terreno de juego. Una palabra que ha expresado con asiduidad y que en su equipo no se negocia. Ante el Lorca, hubo un tramo del partido tras el gol de los visitantes que no le gustó nada. «Nos está costando a todos muchísimo. No te puedes poner 1-0 arriba en casa y que te empaten con una falta innecesaria. Me da igual que sea en fuera de juego o con la mano, no tenemos que dar esas situaciones. Tenemos que buscar soluciones para buscar más goles y no acomodarnos. Ya ha sucedido en más de una ocasión», declaraba a la vez que le preocupa «la tardanza en la reacción tras el gol de ellos».

El Real Murcia solamente ha sumado ocho puntos en Nueva Condomina este curso, un número insuficiente que está lastrando a los granas. «Hay muchos partidos que hemos jugado en casa que no hemos merecido la derrota. Y este partido, que estaba controlado, no podemos tener esa empanada de 25 minutos que nos ha costado la victoria».