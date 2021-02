El Real Murcia, ante lo verdaderamente importante

Se enfrenta al Lorca Deportiva con el objetivo de no descolgarse de los puestos de arriba mientras que los de Asensio buscan su primer triunfo

Mucho se ha estado hablando de la situación extradeportiva del Real Murcia durante esta semana por el fallo del juez a favor de Mauricio García de La Vega en el que se anularían las ampliaciones de capital de los últimos años y se retrocedería en el tiempo a 2018. La atención mediática la ha atraído ese tema fundamental para el futuro del club pero no es menos cierto que el tema deportivo, justo en esta temporada en la que no entrar en la nueva categoría supondría automáticamente descender a la cuarta categoría del fútbol español, está ya apretando con fuerzas al conjunto grana. Quedan tan solo seis jornadas para que termine la primera fase y el equipo dirigido por Adrián Hernández ve como los tres primeros puestos que dan derecho a la División Pro se van alejando tras no ser capaz de conseguir la victoria en los últimos dos encuentros. La buena noticia para los murcianos es que solamente tres puntos le separan del UCAM Murcia, que actualmente ocupa esa posición después de no cuajar los resultados esperados en las últimas semanas de competición.

Este fin de semana el Real Murcia se enfrenta al Lorca Deportiva (17.00, La 7) en Nueva Condomina en un duelo de rivalidad regional. Será un partido con intereses muy diferentes, pues los granas tratarán de meter presión a los cuatro equipos que le superan en la clasificación reencontrándose con la victoria tres jornadas después y por su parte, los lorquinos, intentarán conseguir su primera victoria de la temporada. El Lorca Deportiva no ha conseguido estrenar su casillero de triunfos este curso ni con Iban Urbano ni con Juanjo Asensio al frente. El club de la Ciudad del Sol hizo un gran esfuerzo en el mercado invernal en el que prácticamente han cambiado el grueso de la plantilla con doce altas y otras doce bajas. Algunas de esas incorporcaciones de mucho relumbrón, como la de Mustafá, ex del UCAM Murcia, que podría debutar ante el Murcia. Pese a esta revolución invernal lo cierto es que el equipo sigue en la misma línea de resultados aunque es cierto que, en los últimos partidos, la imagen del equipo ha mejorado.

Por otro lado, el Real Murcia no se ha quedado corto en cuanto a las incorporaciones en el mercado invernal y ha sumado ocho caras nuevas en la plantilla y nueve bajas respecto al equipo que se confeccionó el pasado verano. Son más cambios de los que se esperaban antes de que comenzara el mercado pero algunas bajas inesperadas como la de Chumbi y las necesidades deportivas han obligado a Julio Algar a remodelar el equipo un poco más. Adrián Hernández no para de repetir que «el nivel de la plantilla ha subido» pero lo cierto es que, al igual que el Lorca, desde la revolución, no han conseguido la victoria. Es un proceso normal en el que todos los fichajes necesitan tiempo para adecuarse a lo que los entrenadores piden de ellos, pero este formato no entiende de tiempo y es vital que el Real Murcia entre por la vía rápida en la siguiente fase para evitar complicaciones innecesarias.

Adrián Hernández, como ya suele ser costumbre, no tendrá a toda su plantilla disponible después de las lesiones de Marcos Mendes, con una elongación en los isquiotibiales e Iván Pérez, con una rotura también en el músculo isquiotibial que lo volverá a dejar fuera de los terrenos de juego aproximadamente un mes. En el Lorca, tan solo cuatro jugadores de los que se enfrentaron al equipo de Adrián en la primera vuelta, tienen posibilidades de repetir. No estarán Pablo Serrano, por sanción, y Sergio Rodríguez por lesión, aunque vuelven a la convocatoria Britos y Emilio Iglesias que cumplieron un partido de sanción ante el Betis B y el juvenil Cellou, recuperado de una lesión. Partido de urgencias para ambos conjuntos.

El partido entre el Real Murcia y el Lorca Deportiva deja una situación curiosa y es que la delantera lorquina está formada por dos jugadores con contrato en vigor con el Real Murcia. Álex Melgar, cuya cesión al Algeciras no resultó fructuosa y decidió seguir creciendo en el Lorca y Andrés Silvente, delantero del Imperial que lleva haciendo dinámica con el primer equipo, serán uno de los mayores peligros que tenga el Murcia. Silvente, que hasta hace apenas un mes seguía en la disciplina murcianista, se muestra muy agradecido por las facilidades que le ha dado el Real Murcia ante su salida en busca de minutos. «Agradezco al Real Murcia que no haya puesto ninguna cláusula que nos impida jugar. Quiero ganar porque nos hacen falta los puntos pero si marco no lo celebraré ya que el Real Murcia es mi casa, me lo ha dado todo y cuando vuelva, daré lo máximo de mí», expresaba el canterano.

Álex Melgar, por su parte, piensa de forma similar a su compañero. «Es un partido especial para disfrutar. Ahora solo pienso en el Lorca Deportiva. Necesitamos ganar. La clasificación no demuestra lo que está haciendo este equipo. Pertenezco al Real Murcia pero ahora mismo, si juego, daré el máximo para que el Lorca Deportiva sume los tres puntos», afirmaba el ariete.

Ambos jugadores están contando con la confianza de Juanjo Asensio, aunque Andrés Silvente está teniendo un papel más protagonista que Melgar, pues desde su llegada ha sumado 290 minutos repartidos en cuatro encuentros mientras que Melgar solamente ha disputado 45 minutos desde su llegada repartidos también en otros cuatro partidos.