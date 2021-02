El UCAM Murcia CB no ha podido cortar su mala racha de resultados antes de encarar el parón de febrero en la Liga Endesa por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA. El conjunto universitario ha caído frente al Joventut (84-91) en un partido en el que en todo momento sufrió tanto en defensa como en el rebote. Al igual que hace unas semanas, en el partido de la primera vuelta, Ferrán Bassas (17 puntos) fue un quebradero de cabeza para un equipo murciano que no supo pararle y que pagó caro su falta de músculo en la pintura. El UCAM se vino abajo en el tercer cuarto. Primero tras sus primeros fallos en ataque cinco para cinco, y después cuando la Penya logró su primera ventaja considerable en el encuentro con diez puntos de distancia. A eso se le sumó la inexplicable expulsión de Sito Alonso cuando restaban ocho minutos para el final. El técnico madrileño, que ya había sido sancionado con una técnica anteriormente, se tuvo que marchar expulsado cuando todavía restaban ocho minutos para la conclusión tras protestar la primera falta del partido señalada a Cate y con el 63-70 en el marcador. Así pues, tras la vuelta a la competición por el brote por coronavirus en la plantilla universitaria, el UCAM no ha sido capaz de arañar una victoria a su casillero al sufrir cinco derrotas consecutivas en apenas dos semanas.

Primer cuarto

Sito Alonso mantuvo el quinteto inicial de los últimos partidos con Radovic y DJ Strawberry como novedades. Sin embargo, el plan inicial del entrenador del UCAM Murcia tuvo que variar demasiado pronto. Y es que el alero norteamericano se tuvo que retirar lesionado, con mucho dolor en su tobillo, cuando realizaba un cambio defensivo. El técnico madrileño dio entrada a Davis, pero también tuvo que variar de nuevo el guion con la entrada de Jok después de que Rojas cometiese dos faltas en ataque y tomase un par de decisiones precipitadas. Ferrán Bassas lideró la reacción del Joventut con una canasta y tiro adicional, que amplió Tomic en el poste bajo (7-11). El partido se rompió a favor del conjuno de Badalona. Y es que los errores del UCAM, en los dos extremos de la pista, fruto del nerviosismo y la precipitación, dieron vía libre a los de Carles Durán. No obstante, Peter Jok puso cordura a esa locura con tres triples consecutivos que permitió al UCAM ponerse por delante a tres minutos de finalizar el primer cuarto (15-18). El equipo murciano sufrió durante este tiempo mucho en defensa con Bellas, Davis, Jok, Webb y Cate en pista. Pero los puntos del alero, con diez al término del primer cuarto, mantuvieron apretado el marcador (21-22).

Segundo cuarto

Un triple inverosímil de Brodziansky sobre la bocina de posesión abrió el segundo cuarto a favor del Joventut. Jordan Davis, desde el tiro libre, consiguió igualar el marcador tras los problemas del UCAM en el rebote (25-25). Sito Alonso movió las piezas y apostó por Bellas y Frankamp en pista ante los problemas físicos de DJ Strawerry. Y la verdad que la carta de presentación no pudo ser mejor con un alley oop entre ambos que finalizó el norteamericano y un triple del madrileño en la siguiente posesión (30-27). DJ Strawberry logró volver a pista minutos después y Sito Alonso también dio entrada a Lima ante los problemas de Cate para defender con Tomic en pista. El UCAM tampoco encontraba la fluidez en ataque necesaria para sentirse más cómodo en pista y las canastas de Parra y Bassas obligaron a Sito Alonso a tener que solicitar tiempo muerto a cuatro minutos del descanso (32-35). El equipo universitario reaccionó de la mejor forma posible gracias a un parcial de 5-0 tras una canasta y tiro adicional de Radovic para voltear el marcador (37-35). Davis también se sumó a esta fórmula para obtener puntos, pero Jackson, reciente fichaje del Joventut, puso de nuevo las cosas como estaban (40-42). El cuadro catalán pudo marcharse al descanso con un marcador más amplio, pero una canasta de Radovic sobre la bocina de primer tiempo lo dejó en 42-44.

Tercer cuarto

El UCAM salió al inicio de la segunda parte con Frankamp, Davis, Jok, Radovic y Lima para conseguir un parcial de salida de 4-0 que dio alas a los universitarios. Los de Sito Alonso mostraron una mejor cara en ataque, pero atrás siguieron sufriendo tanto en el rebote como en defensa tras una canasta espectacular a aro pasado de Dawson (46-48). Davis, a campo abierto, se convirtió en la mejor solución del UCAM para anotar, sin embargo, el ataque en estático se le atragantó al cuadro universitario en las siguientes posesiones y el Joventut tomó la primera ventaja considerable del encuentro aprovechando los desajustes locales con un triple de López-Arostegui que tuvo que parar Sito Alonso (48-58). Dos robos seguidos de Frankamp fueron la antesala a la reacción universitaria y un triple del base provocó el enfado de Carles Durán y su posterior tiempo muerto tras recortar perder cinco puntos de la diferencia en apenas unos segundos (53-58). Una técnica sobre Sito Alonso por protestar una decisión que no fue señalada elevó la renta de nuevo a los once puntos con el 53-64 a falta de tres minutos para encarar el último cuarto. Dos grandes acciones de Webb, con un triple y una buena asistencia a Rojas, dieron un soplo de aire fresco a un UCAM que lo perdía todo en el juego interior. De hecho, el norteamericano siguió siendo clave en los últimos segundos de este periodo para dejar el marcador en 63-68 con un triple de Davis.

Último cuarto

Dos faltas seguidas de Bellas en el inicio del último cuarto frenaron algo a un Joventut dispuesto a no especular con el marcador tras una canasta de Brodziansky (63-70). La segunda técnica a Sito Alonso, tras una falta señalada a Cate, hizo que el entrenador del UCAM tuviera que irse a los vesutarios expulsado cuando todavía restaban ocho minutos para el final, dejando a su equipo en las manos de Alberto Miranda. Los problemas tanto en defensa como en el rebote continuaron y el equipo universitario no era capaz de cortar la dinámica de la Penya. Miranda movió el quinteto con la vuelta de Jok y Frankamp, con dos bases en pista junto a Bellas, y Webb empezó a ser la solución a un juego que volvió a romperse con un triple de Bassas (67-76). A falta de cuatro minutos para el final, el guion se complicó todavía más para el UCAM después de que Frankamp se tuviera que marchar lesionado de la cadera tras un golpe con Ribas. Los universitarios tuvieron la opción de colocarse a cuatro puuntos de distancia con un triple de Davis que repelió el aro con 69-76, pero Brodziasky no falló desde el tiro libre en la siguiente acción. Dos triples consecutivos del UCAM, con Radovic y Bellas tras un robo, metieron de lleno en el partido a los universitario a falta de poco menos de dos minutos para el final (75-80). Sin embargo, el Joventut contestó con otro lanzamiento desde el perímetro convertido Brodziasky y que mandó al tiro libre al jugador de la Penya para convertir el cuarto punto tras una falta de Webb. El UCAM no bajó los brazos con otro triple de Jok que colocaba el 78-83, pero el alero se tuvo que marchar eliminado por faltas en la siguiente acción. El Joventut no fallaba desde el tiro libre y a falta de un minuto para el final Brodziansky dio la puntilla en la pintura para cerrar el encuentro (78-87). No obstante, después de varias interrupciones, y tiempos muertos pensando en el 'average', se llegó al final (84-91).