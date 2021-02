Drenthe marca su primer gol con el Racing Murcia

El Racing Murcia ganó al Lorca FC (0-3) con mucha facilidad en un partido donde los pupilos de Antonio Pedreño se vieron tan superiores que no necesitaron mucha velocidad en sus acciones para llegar cuantas veces quisieron al área local. Los lorquinos, que no molestaron ni una sola vez a Simón, siguen en el fondo de la clasificación con un solo punto. El encuentro también sirvió para que Drenthe, exjugador del Real Madrid, anotara su primer gol con la elástica del Racing.

Monólogo del Racing Murcia ante un Lorca FC, que no salió de su campo en el primer tiempo. Los once hombres de blanquiazul aguardaban atrás, muy temerosos de que les cayera una goleada. Los visitantes tocaban y tocaban, a veces querían gustarse en exceso, sabedores de su superioridad, y si al descanso se marcharon con solo dos goles a favor, es porque no forzaron la máquina.

En el minuto diez, el holandés Drenthe adelantó a su equipo y marcó su primer tanto con la camiseta del Racing Murcia. Falta lateral que botó Fran Moreno y Drenthe, desde la frontal del área y sin que el cuero llegara a tocar el césped, sacó un zurdazo ante el que nada pudo hacer Aitor.

Solo cinco minutos después, Alexis Viveros derribó a Fran Moreno dentro del área. El penalti lo convirtió en el segundo Nico.

El Lorca FC no se acercó al portal de Simón. Muy flojo el equipo lorquino cuyas dimensiones del terreno de juego del estadio Artés Carrasco, le perjudica mucho.

La segunda parte fue parecida. El Racing Murcia dominador, con mucha posesión, pero con muchos hombres por delante del balón y sin claridad de ideas en los metros finales. El Lorca se defendía como podía. Ordenado, con actitud, pero sin dar dos pases seguidos.

Nico, pasada la media hora del segundo tiempo, marcó el tercero de gran disparo dentro del área.