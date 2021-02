En directo: El UCAM sale vivo del tercer cuarto ante el Joventut

En directo: UCAM Murcia CB-Joventut





Primer cuarto

Segundo cuarto

Tercer cuarto

Sito Alonso mantuvo el quinteto inicial de los últimos partidos con Radovic y DJ Strawberry como novedades. Sin embargo, el plan inicial del entrenador del UCAM Murcia tuvo que variar demasiado pronto. Y es que el alero norteamericano se tuvo que retirar lesionado, con mucho dolor en su tobillo, cuando realizaba un cambio defensivo. El técnico madrileño dio entrada a Davis, pero también tuvo que variar de nuevo el guion con la entrada de Jok después de que Rojas cometiese dos faltas en ataque y tomase un par de decisiones precipitadas. Ferrán Bassas lideró la reacción del Joventut con una canasta y tiro adicional, que amplió Tomic en el poste bajo (7-11). El partido se rompió a favor del conjuno de Badalona. Y es que los errores del UCAM, en los dos extremos de la pista, fruto del nerviosismo y la precipitación, dieron vía libre a los de Carles Durán. No obstante, Peter Jok puso cordura a esa locura con tres triples consecutivos que permitió al UCAM ponerse por delante a tres minutos de finalizar el primer cuarto (15-18). El equipo murciano sufrió durante este tiempo mucho en defensa con Bellas, Davis, Jok, Webb y Cate en pista. Pero los puntos del alero, con diez al término del primer cuarto, mantuvieron apretado el marcador (21-22).Un triple inverosímil de Brodziansky sobre la bocina de posesión abrió el segundo cuarto a favor del Joventut. Jordan Davis, desde el tiro libre, consiguió igualar el marcador tras los problemas del UCAM en el rebote (25-25). Sito Alonso movió las piezas y apostó por Bellas y Frankamp en pista ante los problemas físicos de DJ Strawerry. Y la verdad que la carta de presentación no pudo ser mejor con un alley oop entre ambos que finalizó el norteamericano y un triple del madrileño en la siguiente posesión (30-27). DJ Strawberry logró volver a pista minutos después y Sito Alonso también dio entrada a Lima ante los problemas de Cate para defender con Tomic en pista. El UCAM tampoco encontraba la fluidez en ataque necesaria para sentirse más cómodo en pista y las canastas de Parra y Bassas obligaron a Sito Alonso a tener que solicitar tiempo muerto a cuatro minutos del descanso (32-35). El equipo universitario reaccionó de la mejor forma posible gracias a un parcial de 5-0 tras una canasta y tiro adicional de Radovic para voltear el marcador (37-35). Davis también se sumó a esta fórmula para obtener puntos, pero Jackson, reciente fichaje del Joventut, puso de nuevo las cosas como estaban (40-42). El cuadro catalán pudo marcharse al descanso con un marcador más amplio, pero una canasta de Radovic sobre la bocina de primer tiempo lo dejó en 42-44.El UCAM salió al inicio de la segunda parte con Frankamp, Davis, Jok, Radovic y Lima para conseguir un parcial de salida de 4-0 que dio alas a los universitarios. Los de Sito Alonso mostraron una mejor cara en ataque, pero atrás siguieron sufriendo tanto en el rebote como en defensa tras una canasta espectacular a aro pasado de Dawson (46-48). Davis, a campo abierto, se convirtió en la mejor solución del UCAM para anotar, sin embargo, el ataque en estático se le atragantó al cuadro universitario en las siguientes posesiones y el Joventut tomó la primera ventaja considerable del encuentro aprovechando los desajustes locales con un triple de López-Arostegui que tuvo que parar Sito Alonso (48-58). Dos robos seguidos de Frankamp fueron la antesala a la reacción universitaria y un triple del base provocó el enfado de Carles Durán y su posterior tiempo muerto tras recortar perder cinco puntos de la diferencia en apenas unos segundos (53-58). Una técnica sobre Sito Alonso por protestar una decisión que no fue señalada elevó la renta de nuevo a los once puntos con el 53-64 a falta de tres minutos para encarar el último cuarto. Dos grandes acciones de Webb, con un triple y una buena asistencia a Rojas, dieron un soplo de aire fresco a un UCAM que lo perdía todo en el juego interior. De hecho, el norteamericano siguió siendo clave en los últimos segundos de este periodo para dejar el marcador en 63-68 con un triple de Davis.