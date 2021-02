Alberto García Delgado (Sevilla, 10 de septiembre de 1997), conocido cariñosamente en ElPozo como 'Mini', ha sido elegido el segundo mejor jugador joven del mundo en 2020. Acaba de superar el coronavirus, una enfermedad que le ha hecho cambiar su mentalidad tras ver los efectos que ha tenido en su organismo. Del Real Betis hasta la médula, cada día se siente más murciano.

¿Dónde están sus orígenes deportivos?

De chico me dieron un balón y empecé a darle patadas, y como tengo un hermano mayor que también lo hacía, seguí sus pasos. Él empezó a jugar al fútbol sala y yo me apunté con él hasta que me fui al fútbol. Me llamaron del Betis para hacer las pruebas y me cambié. Estuve en un equipo donde me fue bien hasta que tuve unos problemas y mi hermano coincidió con unos chavales en el Triana FS, que antes se llamaba Olimpic. Era un muy buen grupo. Me invitó a que me apuntara con él porque en juveniles podíamos coincidir por la edad y jugar juntos. A mí me hizo ilusión y decidí apostar de nuevo por el fútbol sala. A partir de ese momento me tomé en serio el deporte y poco a poco fui subiendo escalones hasta ahora.

¿Y qué pasó en ese torneo de 24 horas que cambió su vida?

Pues que me llamaron para jugar un torneo y yo estaba malo, pero ya me había comprometido con el entrenador y mi padre siempre me ha dicho que cuando das tu palabra, tienes que cumplirla. Mi padre y yo cogimos el coche y nos fuimos a la playa a jugar el torneo y allí coincidí con un chico que jugaba en ElPozo, Elías Beltrán, que ahora está en el Betis. Jugué con ellos, perdimos el partido pero marqué un buen gol y ese verano se dieron varias casualidades de la vida, que parece que todo está escrito, y al filial de ElPozo le fallaron dos brasileños. Entonces Elías me recomendó porque le había gustado mi forma de jugar. Me llamaron, me probaron y decidieron quedarse conmigo.

¿Tenía en ese momento idea salir de Sevilla?

Ese mismo verano había tenido una llamada del Betis y le había dicho a mi madre que no me iba a ir a ningún lado, que me quería quedar en casa y jugar en Segunda División, que para mí era un sueño. Pero me llamaron de ElPozo un 4 de agosto diciéndome que al día siguiente tenía que venir a Murcia a hacer las pruebas. Fue de sopetón y yo me había tirado todo el verano en el campo y mi madre en la playa, que si llego a saber qué iba a pasar, habría estado con ella. Pero gracias al club pude bajar ese fin de semana a Sevilla a despedirme de mi ella. Fue un cambio de cero a cien.

No calcularía que iba a estar tanto tiempo aquí.

Uno nunca sabe qué le espera. Yo siempre he tenido en mi cabeza que iba a volver a Sevilla algún día, pero cada año que pasa me voy sintiendo más como en casa y que el futuro diga qué pasa conmigo.

Cada día se siente más en casa que incluso tiene pareja murciana.

Sí, algo tengo por aquí.

¿Cuando jugaron contra el Betis le dijo a Diego Giustozzi que no iba a meter la pierna?

Tenía el corazón dividido, pero hay que ser profesional. Que el Betis gane todos los partidos menos a nosotros.

Pero tiene que ser difícil siendo usted bético de nacimiento.

A ver, al principio, cuando salté a la pista y escuché el himno, se me removió algo por dentro como bético, pero mi cabeza, desde el momento en el que pisó la pista, era solo de ElPozo Murcia y ahí ya no veo camisetas ni escudo, lo único que veo son rivales, y si hay que dar, se da.

¿Cómo le cambió la vida la llegada de Giustozzi al equipo?

A mí me la ha cambiado mucho. El mismo año que llegó Giustozzi, yo tenía que haber subido al primer equipo con Darío Gil, pero esa temporada la hice desastrosa, porque a mí me gusta reconocer las cosas, y me sentí decaído, pero me dijeron que el entrenador tenía un corte defensivo y que me venía bien quedarme otro año en el filial para que me viera antes de buscar mundo por ahí. Diego me dio una oportunidad, la supe aprovechar y él confía en mí.

¿Es muy autocrítico?

Sí, la verdad es que soy autocrítico conmigo mismo.

Pues eso es malo.

Ya, así es, ¿pero qué hago? Cuando terminan los partidos, si he hecho algo mal, me pongo a darle vueltas a la cabeza, y si viajamos por la noche, hasta sueño con las jugadas y que me van a echar del equipo. Pero bueno, como jugador tengo que ver lo malo para ver cómo puedo corregirlo.

Usted ha pasado el coronavirus. ¿Cómo lo ha vivido un chico joven?

Al principio me tomaba el coronavirus como de broma, casi a cachondeo, porque decían que le afectaba a las personas mayores y yo soy un futbolista profesional, con unas condiciones físicas buenas porque tengo mucha resistencia. Pensaba que a mí no me podía afectar. El día que lo cogí seguía pensando igual, aunque me lo tomé más en serio. Pero lo que más me costó fue salir del coronavirus, porque a los diez días tenía que volver a entrenar con mi equipo y físicamente estaba fatal. Por dentro no sé qué me pasaba porque no podía correr. Hacía una carrera y me tenía que sentar. Le decía al preparador físico que me dejara más tiempo de descanso. A unos les afecta de una forma y a otros de otra, y a mí me tocó el organismo interno. A partir de ese día, cuando hablo del coronavirus con alguien, le digo que no somos conscientes del virus que tenemos cerca, que es cierto que muchas veces te afecta más o menos, pero que si te toca el lado malo, puede llegar a ser muy malo. De hecho, tengo un caso de un amigo que lo pilló cinco o seis días después mía, una persona que está muy bien físicamente porque sale a correr y hace mucho deporte, y el chaval acabó ingresado porque le faltaba el oxígeno. Él ha perdido quilos, yo también he perdido cinco o seis y me siento débil. Me ha costado coger el ritmo y a día de hoy aún sigo por debajo de mi peso y mi masa muscular, pero con el nutricionista estoy poco a poco avanzando. Muchas veces no somos conscientes del daño que nos puede llegar a hacer y debemos de tomar más conciencia.

En general, lo hemos tomado muy poco en serio.

Pienso que sí, la mayoría de las personas nos lo hemos tomado a cachondeo y a broma. Hay que cumplir las normas porque son las mejores. Ya no es por ti, sino por el de al lado, que puede ser una persona de riesgo. Somos tan brutos que hasta que tú no lo pasas no tomamos conciencia. Un entrenador mío, Duda, me dijo una vez que el ser humano más listo es el que aprende de los errores de los demás. Y es cierto que nosotros nunca hacemos eso, que hasta que no nos pasa a nosotros, no tomamos conciencia.

¿Le ha hecho reflexionar y pensar?

Sí, la verdad es que la gente del equipo dice que el coronavirus me ha cambiado. Yo antes lo tomaba a cachondeo pero ahora me pongo serio para intentar concienciar a los demás por el bien de todos. Y cuanto antes tomemos conciencia, antes podremos hacer las cosas que nos gustan, como salir a comer por ahí y otras muchas cosas de las que estamos privados ahora mismo.

¿Sabe cómo lo pudo pillar?

No lo sé, pero sí tengo unas opciones porque terminé el partido de Cartagena y me fui a mi casa a Sevilla, pero allí no hice nada extraordinario, solo estar con mis padres y mis tíos, que somos vecinos, y poco más. A lo mejor me lo pegaría mi tío, que también lo ha pasado, en el partido de Cartagena o tomando una cerveza al aire libre, pero no hice el gamba, como se dice en Sevilla. Quizás fue por mala suerte porque otras muchas veces me la he jugado y no lo he pillado, pero esta vez fue la única que hice las cosas bien porque iba a ver a mi familia y lo último que quería es que fuera por mí.

¿Se infectaron muchos familiares suyos?

Se infectó mi tío y después mi tía, pero ambos lo pasaron bien, solo que perdieron el gusto y el olfato.

¿Usted perdió el olfato y el gusto?

Yo creía que no lo había perdido, pero conforme pasaron los días noté que cuando comía era como si me estuviera tomando un papel, pero es cierto que cuando superé el coronavirus y empecé a recuperar el olfato y el gusto, me echaba colonia y me daba cuenta de que antes olía poco. No lo perdí entero, pero lo suficiente como para notarlo.

¿Se lo detectaron al volver a Murcia?

Sí, nada más llegar me hice un test. Lo que sí es cierto es que intenté hacer deporte, solo algo con cuentagotas para no perder la forma, y me puse a hacer una flexión y no podía más, notaba el corazón a dos mil.

Incluso me han dicho que ha retomado los estudios.

Claro, ahora he abierto mi mente un poco, he vuelto a estudiar CAFD y he empezado a leer. No sé, me ha entrado el mono de la lectura. Es verdad que mi amiga lee mucho y cuando la veo me entran ganas. Le dije que me dejara uno y me encantó.

¿Qué lectura le gusta?

Ahora mismo he leído a Paulo Coelho, 'El Alquimista' y 'El zahir', y ahora estoy con uno que se llama 'Doble cuerpo'. Ella me va pasando los libros y los dos que leí al principio me engancharon desde el primer momento. Me ponía a leer en el autobús con todos los compañeros dando gritos.

Lo que tiene que haber es cachondeo en el equipo con usted€

Ya ves, ahora dicen 'la mini cabra lee', 'el mejor jugador de lectura'€ El cachondeo abunda.

Y ahora le han reconocido como el segundo jugador joven del mundo en 2019, que le debe haber sido un subidón.

La verdad es que es muy emocionante y un reconocimiento al trabajo que he hecho durante estos años y, sobre todo, agradecer a todas las personas que han estado en ese camino hasta llegar a esto, porque no solo son las que me he encontrado en ElPozo, sino desde que empecé a jugar con cuatro años, como esos profesores que me han ayudado mucho en este tiempo.

¿Hay alguna persona especial, al margen de la familia, en su carrera?

Salvaguardando la familia, es cierto que tengo varios entrenadores de chico como Carlos Peña, Víctor Visuete y Tano que han sido muy importantes en mi vida futbolística, que me metieron el gen competitivo que tengo a día de hoy, los que me metieron el nervio en las venas y por ello soy jugador. También tengo una profesora que fue una madre para mí porque yo soy nervioso, tengo mis problemillas, y ella fue muy buena conmigo, tuvo mucha paciencia y me educó.

Bueno, pero ha sido el segundo, no el primero como Fernando.

Cada uno tiene su historia, poco a poco.

¿Se siente aún un recién llegado?

Los dos primeros años sí, pero ahora no. Al final he hecho de Murcia mi casa y en el equipo he cogido galones, algo que me impongo a mí mismo porque quiero ser un jugador importante y la edad no debe ser una condición para eso.

Pues el Betis viene fuerte, veremos a ver si un día no le llama.

Bueno, pues habrá que escucharlos, que eso no es malo.

¿Puede ya comprarse una casa?

Ahora mismo no, poco a poco, estoy empezando, pero sí quiero tener mi casa y de hecho el año que viene voy a empezar a ver casas de alquiler con opción a compra. No sé cuántos años voy a estar más aquí porque ya se sabes cómo es la vida de un deportista, pero mi intención es quedarme aquí, aunque siempre es bueno que te llamen de tu casa o de otros lados.

Estar en ElPozo es estar en un equipo top.

No me puedo quejar y no me arrepiento de haber venido aquí. Desde el primer día estoy satisfecho.

Además, Murcia es una tierra muy acogedora.

Sí, yo lo he dicho a mis amigos. Pero vamos a hablar claro. Cuando salí de Sevilla, que es una ciudad preciosa, con gente muy amable y simpática, aunque en la viña del Señor hay de todo, lo hice para venirme a Murcia. Mis amigos me decían qué es Murcia, pero ya sabes también cómo somos los andaluces, que nos gusta presumir de lo nuestro. Pero cuando llegué aquí me quedé muy sorprendido, no me imaginaba una ciudad como esta en la vida. La gente es súper amable desde el primer minuto, hay mucha gente graciosa, tenéis vuestro humor pero sois muy sociales€

¿El acho no se lo ha pegado?

A veces lo suelto, pero eso que se vaya quitando. Me encanta que a vosotros os gusta mucho la cervecita, el tapeo y salir por ahí, que eso también es muy de mi tierra.

Es que con el clima que tenemos, no querrá que estemos encerrados.

Es que estamos en febrero y se podía estar en la playa con el bañador. El otro día me puse en la terraza y no aguanté el calor, me tuve que meter a la casa. Además, tenéis la playa ahí al lado.

Que sepa que aquí se decía hace mucho tiempo que los deportistas llegaban llorando y se iban llorando porque cuando conocían esta tierra, se daban cuenta de lo maravillosa que es.

Además de verdad, yo muchas veces he dicho que parezco un rey aquí, ojalá todo el mundo fuera así.

¿El Bando de la Huerta le ha enganchado?

Sí, pero no me he vestido, tengo mis principios. Todavía no soy murcianico del todo.

Bueno, todo se andará, que no hay nada que no pueda conseguir una mujer.

Primero tengo que vestirla a ella de flamenca.