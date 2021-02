El FC Cartagena se reencuentra con el triunfo ante el Oviedo

Más que tres puntos. Hoy el FC Cartagena recupera la confianza perdida en estos últimos meses de crisis de resultados, malas sensaciones y muchas dudas. Los albinegros vencen al Real Oviedo por 2-0 gracias a los goles de Rubén Castro y Berto Cayarga. Sufrieron los de Luis Carrión ante un Oviedo muy correoso y atrevido en ataque, pero finalmente pudieron sumar una victoria muy necesaria para el conjunto albinegro. Carrión empieza con un balance de 4 puntos conseguidos de 6 posibles y dos porterías a cero. Motivos para tener esperanza en este Cartagena.

Los primeros minutos de partido fueron un monólogo del Real Oviedo. Los carbayones se centraron en dominar el balón y mantener la posesión para llegar a portería con seguridad. Con dos faltas laterales pudieron poner algo de peligro en los primeros instantes de partido, pero la defensa albinegra estuvo sólida.

El Cartagena comenzó a soltarse pronto, pese a no estar demasiado cómodos en el terreno de juego Antoñito firmó una gran primera parte, demostrando desde los primeros minutos el buen nivel que tiene. El lateral sevillano se perfiló varias veces por la banda intentando conectar con centros, pero la defensa oviedista estaba atenta para cortar.

Tras unos minutos de cierta lucidez ofensiva del Cartagena, tocó sufrir atrás. Chichizola tuvo que emplearse a fondo en varias ocasiones para evitar que el Oviedo pusiera el 0-1 en el marcador. Raúl Navas perdió el balón cerca del área y Blanco Leschuk aprovechó para marcarse una carrera hasta el área y remachar el balón, pero el guardameta albinegro estuvo acertado para cortar. Poco después, Chichizola cortó una conexión de los carbayones dentro del área que podría haber tenido mucho peligro.

El Cartagena no se recomponía aún de los minutos de vendaval ovetense. El partido se había convertido en un correcalles por las bandas en el que el centro del campo del Cartagena no existía. Aburjania y Carrasquilla no vieron balón apenas en la primera mitad, facilitando el dominio territorial de los visitantes. Elady tuvo una ocasión clara pasado el primer cuarto de hora tras un gran centro de Antoñito, pero el jienense no pudo hacer buen contacto con el balón.

Los de Luis Carrión se mostraban muy ansiosos a la hora de construir el juego y perdían el balón con mucha facilidad. Eso facilitaba que Borja Sánchez y Nahuel tuvieran el balón con comodidad cerca del área generando mucho peligro, pero sin llegar a conseguir el gol. El Cartagena se fue desquitando poco a poco y Rubén Castro tuvo una buena ocasión con un remate de cabeza a bocajarro que interceptó Femenías. Falló al acoplar el cuerpo.

Sin embargo, en la siguiente no iba a fallar el canario. El Cartagena iba a aprovechar uno de los puntos débiles del conjunto carbayón: el balón parado. De Blasis puso un centro medido desde la izquierda que llegó al área pequeña y Rubén Castro supo ver el hueco y adelantarse a su par para meter la pierna y batir a Femenías. El máximo goleador albinegro volvió a ver puerta después de varios meses.

Poco duró la alegría. Pulido Santana vio contacto dentro del área albinegra: señaló penalti de Carrasquilla, pero tras varios minutos y una revisión de VAR, rectificó su decisión. El Cartagena aguantó de nuevo hasta el descanso un Oviedo muy atrevido ofensivamente, pero que no llegó a concretar sus ocasiones.

El Cartagena tenía la difícil tarea de conservar su ventaja inicial, algo que no se le había dado bien meses atrás. Álex Gallar quiso poner peligro en la portería rival con un disparo desde fuera del área, pero erró en la ejecución.

El Oviedo no quiso echarse atrás y pronto desde el banquillo comenzaron a mover ficha. Los carbayones volvieron a tener ocasiones destacables: Tejera, con un disparo desde la frontal o Javi Mier con un centro hacia el área que Chichizola blocó fácil por arriba. Elady también se atrevería con un disparo desde fuera del área hasta en dos ocasiones, pero no pudo encontrar puerta tampoco.

Pronto llegaron las malas noticias para el Cartagena: Álex Gallar se dolió de un golpe y tuvieron que salir a atenderle las asistencias médicas. El catalán se tocaba insistentemente el muslo y finalmente Carrión tuvo que sustituirlo. En su lugar, Cayarga intentaría aportar algo en el ataque junto a Elady y De Blasis.

Llegados a los últimos veinte minutos, el técnico albinegro decidió dar entrada a Ramón Azeez y Cristian López, las dos últimas incorporaciones del mercado de invierno. El centro del campo albinegro seguía un tanto débil y Azeez debía aportar algo en esa zona.

El Cartagena seguía insistiendo tímidamente en el ataque. De Blasis aprovechó un fallo defensivo del Oviedo para cazar el balón y marcharse en carrera totalmente solo para encarar a Femenías. El argentino tenía a Cristian López acompañándole y en boca de gol decidió disparar a puerta, pero su disparo acabó rozando tímidamente la madera por la parte externa.

Decidió mal el extremo argentino, pero pudo resarcirse en la siguiente jugada: Femenías tuvo una mala salida intentando atrapar el balón y De Blasis intentó disparar a portería, forzando demasiado la pierna, pero su disparo acabó convirtiéndose en una asistencia para Berto Cayarga que empaló el balón con la pierna derecha hacia la portería.

Con la confianza que daban esos dos goles de ventaja, el Cartagena se vio mucho más cómodo en el terreno de juego. De hecho, tuvieron otra ocasión más destacada en la recta final del encuentro. Tres ocasiones consecutivas tras botar un córner: Datkovic remató bien de cabeza el córner de Nacho Gil, acto seguido volvió a intentarlo con la pierna para que finalmente Ramón Azeez se probase a disparar, sin suerte.

Pocas ocasiones destacables en los últimos minutos de partido. El Real Oviedo intentaba aprovechar las últimas reservas de energía que le quedaban y el Cartagena aguantaba bien el tipo, asegurándose de no encajar un gol que le diera vida al rival. Victoria que le sirve al Cartagena para coger aire en la tabla y tomar seguridad en su juego.